Honor zaprasza na targi IFA 2024. Wiemy, co tam pokaże

Powoli zbliżamy się do święta elektroniki użytkowej, które odbędzie się już we wrześniu w Berlinie. Targi IFA 2024 odwiedzi również marka Honor, która pokaże tam nowe urządzenia oraz ulepszoną technologię AI.

Honor, jako marka ciesząca się sporym uznaniem na rynku, zamierza wkrótce pokazać całemu światu swoje najnowsze produkty. Dobrą okazją ku temu będą berlińskie targi IFA 2024. Chińska firma zaprezentuje również swoje innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Jeśli chodzi o nowości sprzętowe, to marka Honor ujawniła je na specjalnie w tym celu przygotowanej stronie internetowej. Dowiadujemy się z niej, że w kompleksie Messe Belin zobaczymy takie sprzęty, jak:

składany Honor Magic V3, który ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy mobilność i funkcjonalność smartfonów,

tablet Honor MagicPad 2, obiecujący nowy poziom wydajności i wszechstronności,

, obiecujący nowy poziom wydajności i wszechstronności, laptop Honor MagicBook Art 14, który ma na celu połączenie sztuki z technologią, oferując nie tylko wydajność, ale i estetykę.

Event premierowy Honor odbędzie się 5 września 2024 roku, o godzinie 14:00.

Z kolei dzień później, 6 wrześnie 2024 roku, odbędzie się panel dyskusyjny na temat AI. Ma to być dobra okazja do głębszej refleksji nad wpływem sztucznej inteligencji na przyszłość technologii. Eksperci i liderzy branży będą mogli wymieniać się doświadczeniami i perspektywami, co może być kluczowe dla kształtowania przyszłych kierunków rozwoju.

Warto odwiedzić targi IFA, aby na własne oczy zobaczyć, jak Honor i inne wiodące firmy kształtują przyszłość technologii. To niepowtarzalna okazja do doświadczenia innowacji, które wkrótce mogą stać się częścią naszego codziennego życia.

IFA 2024 w Berlinie

Berlińskie targi IFA (niem. Internationale Funkausstellung, Międzynarodowa Wystawa Radiowa) to coroczne, międzynarodowe wydarzenie, które przyciąga największych producentów i innowatorów z całego świata. W tym roku targi odbędą się w dniach od 6 do 10 września 2024 roku. Messe Berlin to miejsce, gdzie w tym czasie będzie można zobaczyć najnowsze produkty, technologie i trendy przyszłości. IFA jest również okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów z branży. Warto zaznaczyć, że w 2024 roku targi IFA będą obchodziły stulecie innowacji, co czyni je wydarzeniem jeszcze bardziej wyjątkowym.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Honor

Źródło tekstu: Honor, IFA