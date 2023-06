Samsung Galaxy Z Flip5 – co o nim wiemy?

Pod koniec przyszłego miesiąca Samsung zaprezentuje nowe składane smartfony. Wśród nich znajdzie się między innymi model Galaxy Z Flip5, o którym wiemy już całkiem sporo, w tym oczekiwaną cenę.

Galaxy Z Flip5 to jeden z nadchodzących nowych składanych smartfonów firmy Samsung. Koreańczycy tym razem mocno odświeżą swój projekt, w tym zamontują w urządzeniu znacznie większy zewnętrzny wyświetlacz, który będzie mógł lepiej konkurować z rozwiązaniami takich marek, jak Oppo czy Motorola. Ma on mieć przekątną o długości aż 3,4 cala oraz rozdzielczość HD. Technologia ekranu okładki to AMOLED.

Zobacz: Motorola razr 40 ultra w Polsce. Światowy dizajn… i cena

Zobacz: OPPO Find N2 Flip. Dobrze się składa, że ma dużą baterię (test)

Po rozłożeniu urządzenia będzie można korzystać z większego, 6,7-calowego zginanego panelu AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Znajdzie się w nim mały otwór na obiektyw aparatu do selfie. "Tylny" zestaw fotograficzny składa się z dwóch aparatów o rozdzielczości 12 Mpix – głównego z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątnego.

Wewnątrz obudowy, która ma być odporna na działanie wody i pyłów (IP58), będzie pracował układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Samsung – ten sam, który napędza smartfony z serii Galaxy S23. Oczekuje się, że SoC będzie współpracował z 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej.

Samsung Galaxy Z Flip5 będzie zasilany akumulatorem o pojemności 3700 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem One UI 5.1.1.

Dostępność i cena

Samsung potwierdził, że oficjalna prezentacja tegorocznych "składaków" koreańskiego producenta odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca tego roku (być może 26 lub 27 lipca). W USA cena urządzenia w jednej z wersji ma wynosić 999 dolarów (4173 zł). Do wyboru mają być cztery warianty kolorystyczne: beżowy, szary, jasnozielony i jasnoróżowy.

Zobacz: Samsung potwierdza lipcową premierę Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip4 – test. Składak, który poskładał konkurencję

Zobacz: TeleMIX (odc. 9) – skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, @Onleaks x mediapeanut.com

Źródło tekstu: Yogesh Brar / Twitter, pricebaba.com