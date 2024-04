Galaxy Watch6 Classic ma za małą baterię? Watch7 Pro będzie miał większą

Samsung powinien latem zaprezentować nowe zegarki, czyli serię Galaxy Watch7. Urządzenia podobno będą trzy, a jedno z nich zyska całkiem pojemną baterię.

W 2022 roku swoją premierę miał Samsung Galaxy Watch5 Pro. Urządzenie to wyróżniało się na tle innych smartwatchy koreańskiego producenta rekordową pojemnością wbudowanego akumulatora. Była to jego niezaprzeczalna zaleta, w przeciwieństwie na przykład do braku obrotowej ramki wokół wyświetlacza.

Nowy Galaxy Watch z większą baterią

Pojemność znamionowa akumulatora w Galaxy Watch5 Pro wynosi 573 mAh, natomiast wartość typowa, którą widać w specyfikacji, to 590 mAh. Żaden inny zegarek marki Samsung nie miał pojemniejszej baterii, aż do teraz. Południowokoreańscy regulatorzy certyfikowali bowiem baterię EB-BL705ABY o pojemności znamionowej 578 mAh. Ta ma zostać wykorzystana w jednym z nadchodzących zegarków Samsunga z serii Galaxy Watch7, prawdopodobnie modelu Pro.

Tegoroczna seria smartwatchy Koreańczyków ma się podobno składać z trzech modeli, które – jak podaje SamMobile – mają oznaczenia SM-L30X, SM-L31X oraz SM-L70X. Jeden z nich będzie zasilany certyfikowaną właśnie baterią, co będzie oznaczać spory postęp w tym zakresie w porównaniu z ubiegłorocznym modelem Galaxy Watch6 Classic, wyposażonym w baterię o pojemności 425 mAh.

Prostokątny czy okrągły?

Z nieoficjalnych doniesień, które pojawiły się do tej pory wynika, że Samsung chce wrócić do prostokątnego kształtu w swoich smartwatchach. Według jednego z przecieków, w tym roku koreański producent pokaże trzy zegarki, które znane są póki co pod nazwami Galaxy Watch7, Galaxy Watch7 Classic i Galaxy Watch7 Pro. Zakładając, że model Classic zachowa obrotowy pierścień wokół ekranu, można przypuszczać, że prostokątny będzie albo model podstawowy, albo model Pro. Duża baterii, która ma trafić do tego ostatniego, świetnie by się mieściła w prostokątnej obudowie. Należy jednak pamiętać, że w okrągłym Galaxy Watch5 Pro o średnicy 45,4 mm zmieścił się niemal równie duży akumulator.

