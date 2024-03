Samsung Galaxy Watch z ważną zmianą. Nowy model będzie nie do poznania

Samsung Galaxy Watch ma otrzymać zupełnie nowy design. Producent rozważa powrót do kwadratowego wyświetlacza.

Smartwatche firmy Samsung już niedługo mogą zmienić się do nie do poznania. Jak donosi redakcja SamMobile, powołując się na swoje źródła, koreański producent ma rozważać powrót do kwadratowego wyświetlacza w swoich urządzeniach z rodziny Samsung Galaxy Watch.

Nie znamy jeszcze szczegółów omawianej decyzji, w związku z czym trudno powiedzieć, czy jest podyktowana oraz w jaki sposób miałaby wpłynąć na ofertę smartwatchy producenta. Można jednak dość bezpiecznie przyjąć, że celem kwadratowego Galaxy Watcha miałoby być odebranie części klientów zegarkom Apple.

Powrót do korzeni

Warto nadmienić, że kwadratowy Galaxy Watch nie byłby pierwszym smartwatchem Koreańczyków wyposażonym w tego typu wyświetlacz. Choć aktualnie w ofercie producenta znajdziemy wyłącznie modele z okrągłym wyświetlaczem, pierwsze modele z serii Samsung Galaxy Gear były wyposażone właśnie w kwadratowe ekrany. Sytuacja uległa zmianie wraz z debiutem modelu Galaxy Gear S2 wyposażonego w okrągłą tarczę oraz charakterystyczny obracany pierścień, który przez wiele lat stanowił znak rozpoznawczy zegarków koreańskiego giganta.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Marian Szutiak)

Źródło tekstu: SamMobile