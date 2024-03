Samsung Galaxy S24 to absolutny hit. Dane nie zostawiają złudzeń

Samsung Galaxy S24 sprzedaje się jak świeże bułeczki. Nowe smartfony okazały się wielkim hitem.

Debiut nowych smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S24 to bez dwóch zdań jedna z najważniejszych premier mobilnych tego roku. W pewnym sensie to jedna z najważniejszych premier dla całej branży. Koreańczycy postawili wszystko na funkcje związane ze sztuczną inteligencją, a to, jak zareagują na nie klienci, z pewnością wpłynie na popularność analogicznych rozwiązań w perspektywie najbliższych kilku lat.

Tymczasem wiele wskazuje na to, że użytkownicy są nowymi "eSkami" absolutnie zachwyceni. Agencja Yonhap News, powołując się na dane Counterpoint Research, podaje, że sprzedaż nowych urządzeń między 24 stycznia i 17 lutego 2024 była o 8 procent lepsza niż sprzedaż urządzeń z rodziny Samsung Galaxy S23 w analogicznym okresie. Co więcej, na kilku kluczowych rynkach ten wzrost jest dużo bardziej spektakularny.

Dotyczy to przede wszystkim Europy Zachodniej. W Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Francji sprzedaż nowych modeli wzrosła o 28 procent względem poprzedników. W Korei Południowej mówimy o skoku o 22 procent. Z kolei w USA seria Galaxy S24 sprzedaje się o 14 procent lepiej niż poprzednia generacja.

Z opublikowanych danych dowiadujemy się też, jaki udział w tym sukcesie miały poszczególne wersje nowego flagowca. Najpopularniejszy okazał się Samsung Galaxy S24 Ultra, który odpowiada za 52 procent wszystkich sprzedanych egzemplarzy. Na drugim jest podstawowa wersja z 27 procent, natomiast Samsung Galaxy S24+ zanotował 21 procent.

Wygląda więc na to, że debiut rodziny Galaxy S24 okazał się dla koreańskiego producenta olbrzymim sukcesem, podobnie jak kampania marketingowa skupiona wokół sztucznej inteligencji. Czy to oznacza, że już niebawem więcej firm pójdzie śladem Samsunga? Będę bardzo zaskoczony, jeśli tak się nie stanie.

