Galaxy A35 5G i A55 5G zaprezentowane. Samsung rozdaje prezenty w przedsprzedaży

Samsung oficjalnie zaprezentował smartfony Galaxy A35 5G oraz A55 5G i ruszył z ich przedsprzedażą, również w Polsce. Każde z urządzeń możemy wybrać spośród dwóch konfiguracji pamięci i czterech wersji kolorystycznych, a robiąc to już teraz, możemy liczyć na prezent w ramach promocji na start.

Samsung Galaxy A35 5G

Pierwszy z najnowszych średniopółkowych smartfonów firmy Samsung, model Galaxy A35 5G, został wyposażony plastikową obudowę ze szkłem Corning Gorilla Glass Victus+ z przodu, zapewniającą odporność na pyły i wodę na poziomie IP67. Z przodu znalazł się 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.3). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8. OIS) i ma do towarzystwa aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz 5-megapikselowy aparat makro (f/2.4).

Nowa "Galaktyka" jest napędzana układem Exynos 1380, który współpracuje z 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Samsung Galaxy A35 5G pozwala na korzystanie z sieci komórkowych najnowszej generacji, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C, głośniki stereo i podekranowy, optyczny czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25 W. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem One UI 6.1.

marzec 2024 209 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 13 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Samsung Galaxy A55 5G

Lepiej wyposażony jest Samsung Galaxy A55 5G, topowy model z rodziny Galaxy A. Wygląda on identycznie jak Galaxy A35 5G, a różnice tkwią w szczegółach. Ten smartfon również ma z przodu szkło Gorilla Glass Victus+, ale z tyłu jest również szkło (Gorilla Glass), natomiast ramki są aluminiowe. Odporność na pyły i wodę pozostała na poziomie IP67. Ten sam jest również wyświetlacz, czyli 6,6-calowy panel Super AMOLED FullHD+ 120 Hz, a także akumulator (5000 mAh, 25 W) czy oferowane standardy łączności.

W Galaxy A55 nieco lepiej wygląda zestaw fotograficzny. Główny aparat z tyłu jest podobny i ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8, OIS), podobnie jak aparat makro 5 Mpix (f/2.4). Jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym ma jednak rozdzielczość 12 Mpix (f/2.2), natomiast aparat do selfie ma aż 32 Mpix (f/2.2). Smartfon jest napędzany układem Exynos 1480, wspieranym przez 8 GB RAM-u. Na przechowywanie danych mamy tu 128 lub 256 GB pamięci masowej, z możliwością powiększenia o dodatkowy 1 TB za pomocą karty pamięci microSD. Samsung Galaxy A55 5G pracuje pod kontrolą oprogramowania One UI 6.1, bazującego na systemie Android 14.

marzec 2024 213 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1480, 2,75 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Użytkownicy modeli Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G mogą liczyć na maksymalnie cztery generacje systemu operacyjnego Android i aktualizacje interfejsu One UI oraz pięć lat aktualizacji zabezpieczeń.

Dostępność i cena, promocja na start

Nowe smartfony Samsunga są już dostępne w ramach przedsprzedaży, która potrwa do 31 marca 2024 roku. W jej ramach można liczyć na prezent, którym jest opaska Galaxy Fit3 w kolorze szarym. Liczba prezentów jest ograniczona, więc warto się pospieszyć. Jeśli chodzi o ceny, to w Polsce wyglądają one tak:

Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB – 1649 zł ,

, Samsung Galaxy A35 5G 8/256 GB – 1949 zł ,

, Samsung Galaxy A55 5G 8/128 GB – 2099 zł ,

, Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB – 2299 zł.

Oba smartfony są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.

