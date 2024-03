Galaxy Tab S6 Lite (2024): tak wygląda nowy tablet Samsunga

Premiera Galaxy Tab S6 Lite (2024) jest już coraz bliżej. W pierwszych doniesieniach poznaliśmy ceny nowego tabletu, a teraz wiemy już, jak wygląda,

Galaxy Tab S6 Lite (2024) to trzeci, po raz drugi odświeżony wariant tabletu z 2020 roku. Mimo że na rynku dostępne są modele z nowszej generacji Tab S9 i Tab A9, Samsung uznał, że będzie dobrym pomysłem wykorzystania starszej konstrukcji.

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Galaxy Tab S6 Lite (2024) dostępny będzie w wersjach Wi-Fi oraz LTE. Ich ceny mają się mieścić w przedziale od ok. 1850 zł do ok. 2240 zł (ceny przeliczone z euro), więc nie jest to model budżetowy. Więcej na ten temat w tej informacji.

Tak wygląda Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Zbliżającą się premierę Galaxy Tab S6 Lite (2024) potwierdził serwis Winfuture,de, zamieszczając serię oficjalnych renderów tabletu. Wynika z nich, że urządzenie będzie dostępne w wersji ciemnoszarej Oxford Gray i jasnoróżowej Chiffon Pink.

Obudowa nie wygląda zbyt nowocześnie, przypomina pierwowzór z 2020 roku, więc ramki okalające ekran są dość duże, a z tyłu widać niewielki moduł z jednym aparatem.

Atutem jest metalowa ramka obudowy, co bardziej przypomina serię Tab S9, a nie Tab A9. Na bokach obudowy widać też kratki głośników w układzie stereo. Galaxy Tab S6 Lite (2024) będzie prawdopodobnie dostarczany wraz z rysikiem S Pen, widocznym na renderach.

Jeżeli chodzi o specyfikację, to Winfuture,de potwierdza w większości dotychczasowe ustalenia. Galaxy Tab S6 Lite (2024) został wyposażony w ekran LCD IPS o przekątnej 10,4 cala w rozdzielczości 2000 x 1200. Z przodu znalazł się aparat 5 Mpix, a ten z tyłu ma 8 Mpix.

Za szybkość pracy tym razem ma odpowiadać układ Exynos 1280 wspierany przez niestety tylko 4 GB pamięci RAM. Wewnętrzna również nie robi wrażenia – to tylko 64 GB, choć wcześniej pojawiały się też plotki o modelu 128 GB. Nie zabrakło miejsca na kartę miroSD. Energię dostarczy akumulator 7040 mAh z ładowaniem 15 W.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) wejdzie na rynek z Androidem 14 oraz interfejsem One UI 6. Spodziewana premiera – w marcu.

Źródło zdjęć: Winfuture,de

Źródło tekstu: Winfuture,de, opracowanie własne