Galaxy Tab S6 Lite (2024): znamy ceny nowego tabletu Samsunga

Samsung szykuje się do wprowadzenia na rynek mocno odświeżonej wersji tabletu sprzed kilku lat. Nowy Galaxy Tab S6 Lite (2024) wbrew temu, co może sugerować nazwa, nie będzie bardzo tani.

Pierwszy Galaxy Tab S6 Lite wszedł na rynek w 2020 roku, dwa lata później doczekał się edycji (2022). Z kilku źródeł wynika, że wkrótce na rynek, także w Europie, trafi jego następca w tegorocznym wydaniu – Galaxy Tab S6 Lite (2024). Odświeżony model został dostrzeżony m.in. w bazach danych certyfikacyjnych FCC i UL, w benchmarku Geekbench, znamy też jego ceny.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) ma być sprzedawany w dwóch wariantach pamięciowych, a do tego w edycji Wi-Fi oraz LTE.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi: 4 + 64 GB – 429 euro (ok.1850 zł) , 4 + 128 GB – 489 euro (ok. 2100 zł) ,

, 4 + 128 GB – 489 euro , Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE: 4 + 64 GB – 459 euro (ok. 1980 zł), 4 + 128 GB – 519 euro (2240 zł).

Ceny nie należą więc do bardzo niskich, a co dostaniemy za tę kwotę? Tego tak do końca jeszcze nie wiadomo, choć część specyfikacji tabletu znana jest z niepotwierdzonych jeszcze źródeł.

Wynika z nich, że Galaxy Tab S6 Lite (2024) został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 10,4 cala, a jego sercem jest układ Exynos 1280 wspierany przez skromne 4 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy do 128 GB pamięci wewnętrznej, nie wiadomo, czy jest miejsce na kartę miroSD.

Pod obudową Galaxy Tab S6 Lite (2024) znalazł się akumulator 7000 mAh z zasilaniem 15 W. Wszystkim ma dyrygować Android 14 z interfejsem One UI 6. Znane są dwie wersje kolorystyczne tabletu: szara Oxford Gray oraz różowa Chiffon Pink.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) zapowiada się więc na jeszcze prostszy model niż Samsung Galaxy Tab S9 FE, również jego cena jest minimalnie niższa. Nie wiadomo jednak, czy tablet wejdzie na Polski rynek. Do premiery ma dojść jeszcze w marcu.

