Nothing ma nową funkcję do nagrywania rozmów. teraz zrobisz to dyskretnie

Telefony Nothing pozwalają teraz użytkownikom na dyskretne nagrywanie rozmów telefonicznych. Wystarczy w tym celu użyć nowego widżetu Rejestratora.

Carl Pei, założyciel marki Nothing, która do tej pory wydała na rynek trzy smartfony, ogłosił za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter) dodania do tych urządzeń nowej funkcji. Każdy posiadacz smartfonu Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) oraz Nothing Phone (2a) może korzystać z dyskretnego nagrywania rozmów telefonicznych. Funkcja ta jest dostępna za pośrednictwem nowego widżetu Rejestratora (aplikacja do nagrywania dźwięku), który można umieścić na pulpicie smartfonu.

Many have asked for discreet call recording on Nothing phones. This is now possible through our new recorder widget. 🎙️ — Carl Pei (@getpeid) March 9, 2024

By wcześniej nagrać rozmowę telefoniczną na urządzeniu Nothing, trzeba było skorzystać z domyślnej funkcji nagrywania w dialerze Google. Skorzystanie z tej opcji powodowało, że strony rozmowy były ostrzegane o nagrywaniu. Uruchomienia nagrywania poprzez nowy widżet Rejestratora niczego takiego nie robi, a rozmowę można nagrać w sposób całkowicie dyskretny dla rozmówcy. Nową funkcję sprawdziłem na testowym egzemplarzu smartfonu Nothing Phone (2a) i rzeczywiście to działa.

Carl Pei dodał, że wprowadzenie opisanej wyżej możliwości to odpowiedź na oczekiwania użytkowników smartfonów marki Nothing. Wkrótce urządzenia te czekają jeszcze zmiany w panelu powiadomień, nad którymi już pracuje firma. Jej szef nie podał jednak żadnych szczegółów na ten temat.

