Samsung zawiódł? Galaxy Watch drży bez powodu

W 2024 roku Samsung wprowadził na rynek swoje nowe smartwatche: Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra. Oba urządzenia zostały przyjęte pozytywnie przez użytkowników, chwalone za dokładność pomiarów i bogatą funkcjonalność. Jednak od pewnego czasu pojawiły się skargi od właścicieli zegarków Samsung doświadczających losowych wibracji, które nie są związane z żadnymi powiadomieniami. Przyczyna wciąż pozostaje nieznana.

Problem losowych wibracji – co się dzieje?

Użytkownicy zegarków Galaxy Watch zgłaszają, że ich zegarki wibrują w sposób zupełnie losowy, jakby otrzymywały powiadomienie. Co ciekawe, po sprawdzeniu nie ma żadnych oczekujących powiadomień ani alertów. Zjawisko to może występować kilka razy z rzędu, co dla niektórych użytkowników staje się bardzo frustrujące, szczególnie gdy nie widać żadnego widocznego powodu dla takich wibracji.

Problem nie dotyczy tylko najnowszych modeli, jak Galaxy Watch 7 czy Galaxy Watch Ultra. Zgłoszenia o losowych wibracjach pojawiły się także wśród właścicieli starszych modeli zegarków z serii Galaxy Watch. Samsung zapewnia im wsparcie techniczne, jednak eksperci firmy nie potrafią jednoznacznie wskazać źródła problemu. Użytkownicy próbują różnych kroków zalecanych przez dział wsparcia technicznego, takich jak resetowanie zegarka do ustawień fabrycznych, jednak skuteczność takich działań bywa wątpliwa. Niektórym użytkownikom pomogło, ale inni nie zauważyli żadnej poprawy.

Potencjalne przyczyny: Google Maps i WhatsApp

Jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu jest wyłączenie funkcji synchronizacji z Mapami Google. Część użytkowników spekuluje, że to właśnie ta opcja może powodować losowe wibracje. Aby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest przyczyną, warto spróbować wyłączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji Mapy Google i sprawdzić, czy problem ustąpi. Niestety, ta metoda nie zawsze przynosi efekty, ale może być warte spróbowania.

Innym potencjalnym winowajcą jest aplikacja WhatsApp. W zgłoszeniach na forach pojawiła się sugestia, że to właśnie komunikator może być odpowiedzialny za losowe wibracje. Jeden z użytkowników opisał, jak po odinstalowaniu WhatsAppa z zegarka problem zniknął, a po ponownym zainstalowaniu aplikacji wibracje powróciły. Choć takie rozwiązanie nie jest gwarantowane dla wszystkich, to wielu użytkowników zauważyło, że po pozbyciu się aplikacji WhatsApp problem ustępuje. Co ciekawe, usunięcie aplikacji nie powoduje zniknięcia powiadomień – nadal będą one trafiały na zegarek, o ile urządzenie jest połączone ze smartfonem.

Problemy, które trwają od miesięcy

Problem z losowymi wibracjami trwa już od kilku miesięcy. Użytkownicy skarżą się, że nie otrzymali od Samsunga oficjalnej poprawki ani jasnej odpowiedzi na temat źródła problemu. Na forach internetowych pojawiają się posty sprzed czterech miesięcy, które nadal pozostają bez rozwiązania. Część osób podejrzewa, że problem może leżeć po stronie WhatsAppa, w takim przypadku konieczna może być aktualizacja aplikacji, która rozwiąże tę kwestię. Niemniej jednak, to użytkownicy, a nie firma Samsung, muszą szukać rozwiązań dla problemów z drogimi urządzeniami, co budzi wątpliwości co do jakości wsparcia oferowanego przez producenta.

Co zrobić, jeśli Twój Galaxy Watch wibruje losowo?

Jeśli jesteś jednym z użytkowników, którzy doświadczają tego problemu, istnieje kilka rozwiązań, które warto spróbować. Pierwszym krokiem może być wyłączenie funkcji synchronizacji z Mapami Google lub usunięcie aplikacji WhatsApp z zegarka. Jeśli to nie pomoże, jedyną opcją może być przywrócenie ustawień fabrycznych zegarka, chociaż to rozwiązanie nie zawsze przynosi pożądane efekty.

Warto również zwrócić się do wsparcia technicznego Samsunga. Jak jednak pokazuje doświadczenie innych użytkowników, konsultanci często oferują ogólne porady, które nie rozwiązują problemu. Być może konieczna będzie aktualizacja oprogramowania zarówno w zegarkach Galaxy Watch, jak i w aplikacjach, które mogą powodować zakłócenia.

Zobacz: Samsung Galaxy Ring po 2 miesiącach: hit czy kit? (test)

Zobacz: Samsung Galaxy S24 FE – testujemy flagowy smartfon dla fanów… Exynosa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Headlines