Na Galaxy Watch4 złożono tyle zamówień, że Samsung skrócił promocję

11 sierpnia ruszyły zamówienia na nowe zegarki Samsunga z serii Galaxy Watch4. Popularność tych urządzeń przerosła oczekiwania producenta, więc ten skrócił o tydzień przedsprzedażową promocję.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic zadebiutują na półkach sklepowych 27 sierpnia 2021 roku. Promocja przedsprzedażowa najnowszych zegarków zakończyła się 18 sierpnia 2021 roku, czyli tydzień przed pierwotnie planowanym terminem. Liczba sprzedanych w tym czasie urządzeń czterokrotnie przewyższyła przedsprzedażowe wyniki poprzednika, czyli modelu Galaxy Watch3. Klienci, którzy do zamknięcia promocji spełnili warunki promocji i zdecydowali się na zakup nowych smartwatchy w ofercie przedsprzedażowej, otrzymają zwrot 350 zł na konto w przypadku zakupu modelu Galaxy Watch4 lub 500 zł zwrotu w przypadku Galaxy Watch4 Classic.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch4 i Buds2 – premiera smartwatcha i słuchawek z ANC

Zobacz: Samsung rusza z przedsprzedażą urządzeń Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, Galaxy Watch4 i Galaxy Buds2

Debiutujące zegarki Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic po raz pierwszy oferują nowy autorski system operacyjny Wear OS Powered by Samsung, stworzony we współpracy z Google. Za intuicyjną obsługę odpowiada tu interfejs One UI Watch. Zegarki Galaxy Watch4 zostały zaprojektowane, aby dyskretnie wspomagać użytkownika w codziennym dbaniu o swój dobrostan i pomagać w monitorowaniu kluczowych dla zdrowia aspektów, takich jak ciśnienie krwi, rytm serca, a nawet pomiar składu ciała. Nowe oprogramowanie zapewnia dostęp do wielu popularnych aplikacji Google, w tym Google Pay. Jak jednak informuje Samsung, niektóre aplikacje Google nie będą dostępne w chwili wprowadzenia urządzenia na rynek, więc będzie na nie trzeba trochę poczekać. Z aktualnych doniesień wynika, że problem jest właśnie z Google Pay, a także z Asystentem Google.

Wkrótce przetestujemy nowy zegarek Samsunga i podzielimy się wrażeniami z naszymi Czytelnikami. Sam w przedsprzedaży zamówiłem dla siebie model Galaxy Watch4 Classic 46 mm LTE, więc prawdopodobnie to recenzja właśnie tego smartwatcha pojawi się na łamach TELEPOLIS.PL (choć niewykluczone są też inne).

Zobacz: Maxcom FW47 Argon Lite – zegarek solidny, ale lekki i tani

Zobacz: Maxcom FW46 Xenon – nowy smartwatch za małe pieniądze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung