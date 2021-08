Maxcom FW47 Argon Lite – zegarek solidny, ale lekki i tani

Firma Maxcom wprowadza do swojej oferty kolejny inteligentny zegarek, model FW47 Argon Lite. Urządzenie ma obudowę odporną na działanie wody i pyłów oraz jest wyposażony w odbiornik GPS, wydajną baterię i wiele innych efektywnych rozwiązań.

Uznaje się, że pierwszy osobisty zegarek powstał w 1504 roku za sprawą pochodzącego z Norymbergi wynalazcy Petera Henleina. Przez wieki urządzenia te ewoluowały i nie ominęła ich cyfrowa rewolucja. Dzisiaj rosnącą popularnością cieszą się smartwatche, które funkcjonalnością wychodzą daleko poza pierwotną funkcję zegarka. Powiadomią o tym, co dzieje się na smartfonie, jak również są w stanie monitorować stan naszego zdrowia. Swoją ofertę elektroniki noszonej ma również polska marka Maxcom.

Jednym z najbardziej popularnych w ofercie marki Maxcom smartwatchy jest model FW37 Argon. Dziś do oferty dołączył jego młodszy brat, FW47 Argon Lite. Jak podaje producent, model ten wyróżnia się niewielką masą (62 g), a jego solidnie wykonana koperta skrywa w sobie zaawansowane technologie. To między innymi wygodny wyświetlacz o przekątnej 1,3” i rozdzielczości 240x240 pikseli, który zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

Maxcom FW47 Argon Lite został wyposażony w baterię o pojemności 360 mAh, która zapewnia żywotność od 2 do 7 dni, w zależności od intensywności korzystania. Do łączności smartwatch wykorzystuje standard Bluetooth 5.0. Ważną cechą nowego reprezentanta marki Maxcom jest klasa wodoszczelności i odporności na pył, gwarantowana normą IP68, co ma niebagatelne znaczenie dla każdego, kto lubi aktywny wypoczynek.

Każdy amator aktywności fizycznej na świeżym powietrzu powinien docenić moduł śledzenia śladu GPS (z AGPS), w który wyposażony został zegarek. Możemy również korzystać z licznych trybów sportowych, krokomierza oraz licznika spalanych kalorii. Maxcom FW47 Argon Lite motywuje do prowadzenia aktywnego życia (np. dzięki alertom przy zbyt długim siedzeniu), jak również kontroluje stan zdrowia. Został wyposażony w funkcje monitorowania pracy serca, ciśnienia i natlenienia krwi. Smartwatch ten jest też w stanie monitorować jakość snu.

Wszystkie informacje na temat zdrowia oraz ćwiczeń mogą być przeglądane na ekranie sparowanego z Maxcom FW47 Argon Lite smartfonu, za pośrednictwem aplikacji Smart Time Pro. Jest ona dostępna w języku polskim dla systemów operacyjnych Android oraz iOS. Nowy zegarek poinformuje również o przychodzącym połączeniu czy wiadomości tekstowej, a także umożliwi sterowanie odtwarzaczem muzyki na telefonie.

Maxcom FW47 Argon Lite dostępny jest w sugerowanej cenie 249 zł.

