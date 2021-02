Funkcja EKG dla zegarków Samsunga jest już w Polsce. Galaxy Watch3 zmierzy też ciśnienie krwi

Samsung jakiś czas temu zapowiedział, że rozszerzy funkcje ciśnieniomierza i EKG w swoich zegarkach Galaxy Watch3 i Galaxy Watch Active2 na nowe kraje. Nasz redakcyjny Galaxy Watch3 się właśnie zaktualizował.

Gdy Samsung prezentował swoje najnowsze zegarki z serii Galaxy Watch3, chwalił się, że za ich pomocą można skontrolować pracę swojego serca za pomocą funkcji EKG, jak również zmierzyć ciśnienie krwi. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, ale zapowiadane funkcje w końcu dotarły do Polski. Można z nich skorzystać również w przypadku zegarków Galaxy Watch Active2.

Do korzystania z funkcji pomiaru ciśnienia i EKG, należy zaktualizować oprogramowanie zegarka do najnowszej wersji. Przynosi ona kilka nowości, w tym aplikację Samsung Health Monitor, służącą do obsługi tych funkcji.

Kolejnym krokiem powinno być zainstalowanie aplikacji Samsung Health Monitor na telefonie sparowanym z zegarkiem. Wystarczy w tym celu nacisnąć przycisk w aplikacji na zegarku, a potem potwierdzić instalację na telefonie. Po pierwszym uruchomieniu trzeba jeszcze skalibrować funkcję mierzącą ciśnienie krwi, w czym przyda się ciśnieniomierz "medyczny". Aplikacja poprowadzi nas krok po kroku i podpowie, co mamy zrobić. Chodzi w tym o trzykrotne, mniej więcej jednoczesne wykonanie pomiarów ciśnienia za pomocą obu urządzeń (zegarka i ciśnieniomierza) i wpisaniu wyników z ciśnieniomierza do aplikacji. Potem do pomiaru wystarczy sam zegarek i odrobina cierpliwości - podczas pomiarów nie można się poruszać lub mówić.

Pomiar EKG również wymaga wstępnego skonfigurowania w aplikacji na telefonie, gdzie między innymi podajemy, na której ręce nosimy zegarek. Sam pomiar trwa 30 sekund i podczas jego prowadzenia należy palec drugiej ręki przyłożyć do górnego przycisku zegarka. Gdy wszystko przebiegnie prawidłowo, otrzymamy wynik - informację, czy zaobserwowano w odczycie migotanie przedsionków. Dostaniemy również zapis pracy serca w formie wykresu.

Podczas korzystania z nowych funkcji zegarków Samsunga, na każdym kroku będziemy widzieć ostrzeżenia, że pomiarów dokonanych z użyciem tych narzędzi nie należy traktować tak samo, jak porady lekarskiej. Jeśli więc ktoś cierpi na nadciśnienie, a aplikacja mu pokaże, że ma ciśnienie krwi w normie, przed odstawieniem leków powinien się skonsultować z lekarzem.

Źródło tekstu: Samsung, wł.