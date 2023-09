Seria Galaxy S24 już w styczniu. Samsung pokaże też Galaxy Ring

Samsung prawdopodobnie już w styczniu zorganizuje wydarzenie Galaxy Unpacked. Jego gwiazdą mogą jednak być nie nowe flagowce z serii Galaxy S24, które wtedy oficjalnie poznamy, ale towarzyszący im pierścień Galaxy Ring.

Z różnych stron płyną doniesienia wieszczące rychłą premierę smartfonów z serii Galaxy S24. Serię Galaxy S23 Samsung pokazał w lutym 2023 roku. Jeśli najnowsze plotki się potwierdzą, nowe flagowce Koreańczyków zobaczymy jeszcze wcześniej. Typer Ice Universe podaje, że może to nastąpić w styczniu 2024 roku.

Trzy smartfony, wszystkie płaskie

Seria Galaxy S24 ma się składać z trzech smartfonów. Podstawowy model będzie najmniejszy i wyposażony w płaski panel AMOLED o rozdzielczości FullHD+. Modele Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra również mają być płaskie, co stanowi nowość dla topowego smartfonu Samsunga, ale zastosowany w nich wyświetlacz AMOLED będzie miał rozdzielczość QuadHD+.

Oczekuje się, że Samsung Galaxy S24 Ultra będzie miał tytanową ramkę, a także ulepszony "teleobiektyw" o rozdzielczości 50 Mpix. W zależności od regionu, pod maską całej trójki ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 lub Exynos 2400. Do Polski trafi ten drugi.

Samsung Galaxy Ring

Z pojawiających się ostatnio plotek wynika, że to jednak nie smartfony będą główną atrakcją wydarzenia Galaxy Unpacked 2024. Ma nim być pojawiający się od czasu do czasu w różnych mediach pierścień Galaxy Ring. O urządzeniu tym wiadomo niewiele, a ze szczątkowych doniesień wynika, ze prawdopodobnie będzie ono wyposażone w szereg czujników zbliżonych do tego, co mamy w zegarkach Galaxy Watch. Mowa na przykład o czujniku tętna.

(źródło: pricebaba.com)

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, pricebaba

Źródło tekstu: Ice Universe / Weinbo, pricebaba