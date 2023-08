Exynos 2400 w Galaxy S24. Znamy specyfikację, jest zaskoczenie

Układy Exynos wracają do serii Galaxy S – to już prawie pewne. W przyszłorocznej generacji flagowców będzie to nowy Exynos 2400. Znana jest już jego specyfikacja.

Układy Exynos nie były nigdy lubiane przez właścicieli smartfonów Galaxy S, a modele ze Snapdragonami spisywały się zawsze zdecydowanie lepiej. Choć w serii Galaxy S23 Samsung zrezygnował z własnych jednostek SoC, to wszystko wskazuje na to, że wróci do nich w serii Galaxy S24.

Przyczyna jest prozaiczna – oczywiście chodzi o koszty produkcji. Flagowce Samsunga są drogie, a z analiz rynkowych wynika, że wykorzystanie nadchodzącego Snapdragona 8 Gen 3 jeszcze bardziej wywindowałoby ceny. Własny Exynos jest więc dla koreańskiego producenta szansą na obniżenie kosztów produkcji, a w rezultacie – niższe ceny telefonów w sklepach.

Nowe informacje na temat Exynosa 2400 przynosi AnTuTu. Twórcy popularnego benchmarku dotarli do najważniejszych danych o powstającej jednostce Samsunga. Układ ma mieć aż 10 rdzeni, co dotąd było mało popularne w świecie urządzeń mobilnych. Exynos 2400 zbudowany zostanie w układzie klastrów 1 + 2 + 3 + 4.

Pierwszy, najszybszy rdzeń to Cortex-X4 z zegarem 3,1 GHz, odpowiedzialny za najcięższe zadania obliczeniowe. Sporo mocy dostarczą też dwa rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 2,9 GHz. Trzy kolejne rdzenie, odpowiedzialne za mniej wymagające procesy, to Cortex-A720 z 2,6 GHz, a cztery ostatnie, energooszczędne to Cortex-A520 z zegarem 1,8 GHz.

Za grafikę ma odpowiadać nowy procesor graficzny Xclipse 940 w architekturze RDNA2, który wykorzystuje dwa razy więcej jednostek obliczeniowych niż Xclipse 920 z Exynosa 2200. W praktyce może to oznaczać 12 rdzeni GPU i oczekiwany dwukrotny przyrost mocy.

Według doniesień AnTuTu nowy Exynos 2400 jest budowany w nowej architekturze ARM v9.2, co oznacza, że zapewni kompatybilność tylko z aplikacjami 64-bit. Układ zagwarantuje też pracę z pamięcią RAM w najszybszym standardzie LPDDR5X 8,5 Gbps.

Usprawnień doczeka się także procesor obrazu ISP, który zapewni obsługę matryc do 320 Mpix, a także nagrywanie wideo 8K w 60 kl./s. Z kolei za łączność odpowiadać ma modem Exynos 5300 zapewniający transfery w 5G do 10 Gbps podczas pobierania danych i 3,87 Gbps podczas wysyłania. Modem działa w popularnych zakresach sub-6GHz, ale też w wyższych mmWave. W Exynosie 2400 należy też oczekiwać łączności Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 oraz and USB 3.2 typu C. Jedną z zapowiadanych funkcji jest też dwustronna komunikacja satelitarna.

Zobacz: Galaxy Ultra z aparatem 320 Mpix. Powstaje też matryca 440 Mpix

Zobacz: Samsung Galaxy S24 z Exynosem? Ma to swoje uzasadnienie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: SamMobile, AnTyTu