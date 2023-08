Galaxy Ultra z aparatem 320 Mpix. Powstaje też matryca 440 Mpix

Po osiągnięciu pułapu 200 Mpix w smartfonowych aparatach kwestią czasu było opracowanie matryc o jeszcze większej rozdzielczości. Z nieoficjalnych doniesień leakstera Revegnus (@Tech_Reve) wynika, że Samsung, obok Sony jeden z największych producentów czujników do aparatów, ma w planach wypuszczenie na rynek czterech nowych matryc.

Największą rozdzielczość ma mieć ISOCELL HU1 o rozdzielczości 440 Mpix. Po co aż tyle? Samsung już od kilku lat zapowiada, że pracuje nad matrycą o rozdzielczości, która stanowi odpowiednik możliwości ludzkiego wzroku, czyli 500-600 Mpix. Czujnik 440 Mpix jest więc krokiem w tym kierunku, choć prawdopodobnie nie powstaje z myślą o smartfonach. Taka matryca może za to znaleźć swe zastosowanie w przemyśle w systemach IoT, a także w autonomicznych samochodach. Wysoka szczegółowość zapewniłaby bardziej precyzyjne rozpoznawanie otoczenia przez maszyny.

Interestingly, there's a 320MP sensor between the 200MP and 440MP sensors. It's possible that this might find its way into the S26U.