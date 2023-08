Samsung Galaxy S24 Ultra może być inny niż poprzednik

Do premiery nowych flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24 pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale co chwilę dowiadujemy się o nich czegoś nowego. Ostatnie przecieki dotyczą topowego modelu z dopiskiem Ultra, który ma się nieco różnić od poprzedników pod jednym względem, co od razu rzuci się w oczy.

Wygląda na to, że Samsung rozważa obecnie kilka projektów. Informacje udostępnione przez tipster Ice Universe wskazują, że przód modelu Galaxy S24 Ultra ulegnie niewielkim, acz istotnym zmianom w stosunku do poprzedników. Z serii postów na Twitterze X i na szybko złożonych renderów wynika, że urządzenie to będzie miało płaski ekran o wyższych proporcjach, a także nieco grubsze ramki.

Samsung Galaxy S23 Ultra ma bardziej płaską ramkę boczną niż Galaxy S22 Ultra. Zgodnie z najnowszym renderem opublikowanym przez Ice Universe, boczna ramka Galaxy S24 Ultra będzie przypominać prototyp Z Fold5, który w zeszłym miesiącu był prezentowany w centrum projektowym badawczo-rozwojowym Samsunga w Korei Południowej. Będzie ona nieco zaokrąglona, co może sprawić, że Galaxy S24 Ultra będzie wyglądał na nieco szerszy.

Z dotychczasowych plotek wynika, że nadchodzący smartfon Samsunga będzie miał 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli (proporcje 9:19,5). Całe urządzenie ma mieć wymiary 162,3 mm x 79 mm x 8,6 mm, co oznacza, że może być nieco niższe, szersze i chudsze od poprzednika. Ice Universe twierdzi jednak, że te dane mogą był błędne, podobnie jak plotka o szybszym łądowaniu. Wiele wskazuje na to, że Galaxy S24 Ultra wciąż będzie obsługiwał ładowanie z maksymalną mocą 45 W, tak jak Galaxy S23 Ultra czy Galaxy S22 Ultra.

Nadchodzący smartfon ma ważyć mniej więcej tyle, co jego poprzednik (około 230 g). Zmienić za to ma się materiał obudowy (ramki) z aluminium na tytan. Może się w nim również pojawić nowy teleobiektyw 50 Mpix z zoomem optycznym 3x, a na część rynków wróci Exynos, tym razem z numerem 2400. Być może układ ten będzie miał dziesięciordzeniowy procesor (CPU).

