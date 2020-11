Samsung Galaxy S21 zostanie wyposażony w odblokowanie głosem Bixby Voice

Zbliża się premiera smartfonów Samsunga z serii Galaxy S21. Wiemy już coraz więcej na temat ich specyfikacji technicznej, a z najnowszego przecieku wynika, że telefony będą wyposażone w Bixby Voice. Funkcja ta pozwoli na odblokowanie ekranu głosem.

O tej ciekawej funkcji poinformował serwis SamMobile. Z jego doniesień wynika, że seria Galaxy S21 będzie pracowała pod kontrolą oprogramowania One UI 3.1, czyli najnowszej i jeszcze niewydanej oficjalnie w innych smartfonach. Jedną ze zmian, jakie wniesie ta wersja, jest usprawnienie funkcji głosowych w asystencie Bixby i możliwość rozpoznawania użytkownika za pomocą głosu.

Zobacz: Galaxy S21 już w drodze. Zobaczymy go na początku 2021 roku

Nie przez wszystkich lubiany asystent Bixby miał już wcześniej zaimplementowaną podstawową możliwość odblokowania urządzenia po wydaniu komendy „Hi Bixby”, a także dodatkowo opcję ustawienia hasła głosowego, co pozwalało odblokować telefon bez użycia rąk. Później Samsung zrezygnował z tego rozwiązania, zapewne ze względu na słaby poziom zabezpieczeń.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 z Exynosem 2100 ma być lepszy niż ze Snapdragonem 875

Wraz z One UI 3.1 odblokowanie głosem ma pojawić się już jako pełnoprawna metoda identyfikacji użytkownika, dostępna jako Bixby Voice w ustawieniach zabezpieczenia ekranu blokady razem z innymi metodami, jak czytnik linii papilarnych. Szczegóły działania tej funkcji nie są jeszcze jednak znane.

Zobacz: Wycieka specyfikacja Samsungów Galaxy S21

Jak zauważa SamMobile, rozpoznawanie głosowe za pomocą Bixby Voice nie będzie raczej zbyt bezpieczną metodą identyfikacji użytkownika i można ją porównać do tych najprostszych rozwiązań identyfikacji na podstawie skanu twarzy, gdzie wykorzystywany jest wyłącznie aparat do selfie. Takie skanery można niekiedy oszukać zdjęciem twarzy, choć w połączeniu z dodatkowym czujnikiem podczerwieni jest to już praktycznie niemożliwe. W przypadku rozpoznawania głosowego trudno jednak o takie dodatkowe wsparcie.

Seria Galaxy S21 będzie się składała z trzech wariantów – S21, S21+ oraz S21 Ultra – a moc do pracy zapewnią w nich układy Snapdragon 875 lub Exynos 2100. Podstawowy model zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,2 cala, w S21+ znajdzie się wyświetlacz 6,4 cala, a w S21 Ultra - 6,7 cala. W najwyższym modelu z serii zamontowany zostanie także aparat 108 Mpix.

Zobacz: Test: Samsung Galaxy S20 FE 5G działa we wszystkich 5G i to nie koniec jego zalet

Zobacz: Samsung Galaxy M51 - dobry telefon z genialną baterią

Zobacz: Samsung Galaxy A51 5G: przystępny cenowo smartfon 5G z Plusa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: SamMobile