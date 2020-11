Samsung Galaxy M51 - dobry telefon z genialną baterią

Samsung Galaxy M51 to średniopółkowy smartfon koreańskiego producenta, który spośród wielu innych podobnych urządzeń wyróżnia się akumulatorem o pojemności 7000 mAh. Jak to przełoży się na czas działania „Galaktyki”? Tego i o wiele więcej dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania serdecznie zapraszam.

Współczesne smartfony są coraz wydajniejsze oraz mają coraz większe możliwości. To przekłada się dosyć często na duże zapotrzebowanie na energię, w czym mają pomóc baterie o coraz większej pojemności, przynajmniej w niektórych modelach. Jednym z nich jest Samsung Galaxy M51, który został wyposażony przez producenta w źródło zasilania o pojemności aż 7000 mAh.

Urządzenie, które trafiło do mnie na testy, to jednak przede wszystkim dobrze wyglądający smartfon, który świetnie leży w dłoni. Nawet tylny aparat w zasadzie tu nie wystaje ponad tylny panel, co jest między innymi zasługą większej baterii i wynikającej z tego większej grubości urządzenia. Wciąż jednak jest to dosyć zgrabny sprzęt.

Najważniejsze cechy telefonu (SM-M515F/DSN):

Obudowa z tworzywa sztucznego (tył + ramka), Corning Gorilla Glass,

Wymiary: 163,9 x 76,3 x 9,5 mm, masa: 213 g,

6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 393 ppi), czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (zintegrowany z przyciskiem zasilania),

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 730 (2 x Kryo 470 Gold @2,2 GHz + 6 x Kryo 470 Silver @1,8 GHz), proces technologiczny 8 nm,

Grafika Adreno 618,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej (110 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD do 512 GB,

2 gniazda na karty nanoSIM + gniazdo na kartę microSD,

Łączność LTE Cat11 (600/50 Mb/s), Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS / Beidou / Galileo, USB-C 2.0, USB-OTG,

Gniazdo audio jack 3,5 mm, radio FM,

Główny aparat 64 Mpix (1/73", 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.8, PDAF, lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30fps; drugi aparat 12 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 123° z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 5 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro; czwarty aparat 5 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 32 Mpix, obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.0, filmy 4K@30fps, 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 7000 mAh, szybkie ładowanie 25 W,

Android 10 z interfejsem One UI 2.1 (test na oprogramowaniu M515FXXUaATI1),

Cena: 1699 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon Samsung Galaxy M51 w kolorze białym. W białym, kartonowym pudełku znajdowały się też inne elementy zestawu sprzedażowego: ładowarka sieciowa o mocy 25 W (z gniazdem UCB-C), przewód USB-C, słuchawki dokanałowe z mikrofonem oraz metalowa igła do wysuwania tacki na karty (2 x nanoSIM + microUSB).

Podczas testów korzystałem również ze słuchawek bezprzewodowych Sony MDR-100ABN, a także z zestawu mierników.

