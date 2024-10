Galaxy Ring 2 sam dopasuje się do palca? Samsung ma na to patent

Inteligentne obrączki, które jeszcze kilka lat temu były jedynie technologiczną ciekawostką, coraz bardziej wkraczają do świata popularnej elektroniki użytkowej. Samsung, po udanym debiucie swojego Galaxy Ring, pracuje już nad kolejną wersją, która ma pojawić się na rynku w 2025 roku. Jedną z kluczowych nowości, jakie zapowiadają patenty, może być automatyczna regulacja rozmiaru obrączki.

Galaxy Ring 2 – komfort i funkcjonalność

Pierwsza generacja Samsunga Galaxy Ring okazała się przyjaznym dla użytkownika i praktycznym gadżetem do śledzenia parametrów zdrowotnych oraz aktywności fizycznej. Galaxy Ring 2 może pójść o krok dalej, rozwiązując problem, który dotyczy wielu użytkowników noszących na co dzień tego typu urządzenia – dopasowanie rozmiaru. Niewłaściwy rozmiar obrączki może nie tylko obniżyć komfort noszenia, ale także wpływać negatywnie na precyzję pomiarów, takich jak tętno czy poziom nasycenia krwi tlenem.

Według najnowszych donbiesień, Samsung pracuje nad wprowadzeniem struktury, która pozwoli na elastyczne dopasowanie Galaxy Ring 2 do rozmiaru palca użytkownika. Patent odkryty przez serwis Elegant Hoopoe sugeruje, że nowe rozwiązanie może obejmować materiał rozciągliwy w wewnętrznej strukturze pierścionka, co pozwoli mu dostosowywać się do zmiennego obwodu palca.

Problemy z doborem rozmiaru

Problem doboru rozmiaru w przypadku inteligentnych obrączek jest złożony. Odpowiednie dopasowanie jest kluczowe, aby urządzenie to mogło dokładnie zbierać dane. Zbyt luźne może prowadzić do przerw w kontakcie z powierzchnią skóry, co zaburza odczyty, natomiast zbyt ciasne może powodować dyskomfort. Technologia elastycznego dopasowania w Galaxy Ring 2 mogłaby wyeliminować ten problem, co stanowiłoby duże ułatwienie dla użytkowników, szczególnie tych, którzy miewają trudności z zakupem obrączek w odpowiednim rozmiarze.

Samsung Galaxy Ring 2 z możliwością automatycznego dopasowania rozmiaru byłby bardziej uniwersalny. Takie rozwiązanie mogłoby zminimalizować konieczność używania zestawów pomiarowych, które aktualnie są powszechnie stosowane przez użytkowników i producentów inteligentnych obrączek.

Samsung i Xiaomi na tropie innowacyjnych rozwiązań

Samsung nie jest jedyną firmą, która eksploruje możliwość wprowadzenia inteligentnych pierścionków z elastycznym dopasowaniem rozmiaru. Firma Xiaomi również zgłosiła patent na podobne urządzenie, co może oznaczać, że konkurencja na tym rynku będzie się zaostrzać. Jest to pozytywne zjawisko dla konsumentów, ponieważ rywalizacja technologiczna przyspiesza innowacje i prowadzi do tworzenia coraz lepszych produktów.

Zalety elastycznego dopasowania w Galaxy Ring 2

Automatyczne dopasowanie rozmiaru może przynieść szereg korzyści użytkownikom. Po pierwsze, umożliwia precyzyjniejsze zbieranie danych – dzięki stabilnemu przyleganiu do skóry sensory w Galaxy Ring 2 będą mogły pracować z większą dokładnością. Po drugie, użytkownicy nie muszą martwić się o zmiany rozmiaru palca, które mogą występować wraz ze zmianą temperatury lub masy ciała. Inteligentny pierścionek z elastyczną strukturą zapewni optymalne dopasowanie przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

Galaxy Ring w Polsce

Tymczasem wciąż czekamy na wprowadzanie obrączki Samsung Galaxy Ring do Polski. Ostatnio z różnych stron napływają wieści, że wkrótce to nastąpi. Dokładna data póki co nie jest znana, więc pozostaje się uzbroić w cierpliwość lub... kupić inteligentną obrączkę na przykład w Niemczech. Ja tak zrobiłem i wkrótce podzielę się z Czytelnikami TELEPOLIS.PL swoimi wrażeniami po niemal dwóch miesiącach używania tego "cacka".

