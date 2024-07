Kup składanego Samsunga, a dostaniesz zegarek za darmo

Po dwóch tygodniach przedsprzedaży, Samsung wprowadził do regularnej sprzedaży swoje najnowsze produkty. Wśród nich są składane smartfony, do których można otrzymać prezent w postaci smartwatcha poprzedniej generacji.

Galaxy Z Fold6 – doskonałość w składanej formie

Samsung Galaxy Z Fold6 to najbardziej zaawansowany składany smartfon w ofercie Samsunga. Smukła i lekka konstrukcja, wykonana z wytrzymałego Armor Aluminuium oraz szkła Corning Gorilla Glass Victus, gwarantuje trwałość i elegancję. Symetryczny ekran zapewnia nową jakość użytkowania, umożliwiając korzystanie z urządzenia w różnych trybach – zarówno jako smartfon, jak i tablet. W sercu urządzenia pracuje Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez udoskonalony system chłodzenia. Ma to uczynić nowy model "składaka" idealnym narzędziem zarówno do pracy, jak i rozrywki.

lipiec 2024 239 g, 5.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 512 GB, 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 4 Mpix + 10 Mpix 7.6" - Dynamic AMOLED (1856 x 2160 px, 375 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4400 mAh, USB-C

Smartfon dostępny jest w eleganckich kolorach szarym, różowym i granatowym, a także w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych – antracytowej i białej, dostępnych wyłącznie na stronie samsung.com. Ceny są następujące:

8699 zł za wariant 12/256 GB,

za wariant 12/256 GB, 9199 zł za wariant 12/512 GB,

za wariant 12/512 GB, 10199 zł za wariant 12 GB / 1 TB.

Galaxy Z Flip6 – kompaktowa innowacja

Samsung Galaxy Z Flip6 to smartfon stworzony z myślą o mobilności i kreatywności. Wyposażony w 3,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED, pozwala na korzystanie z funkcji AI bez konieczności otwierania telefonu, co zwiększa wygodę użytkowania. Zastosowane tu funkcje fotograficzne umożliwiają robienie fantastycznych zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Można je potem łatwo udostępniać w mediach społecznościowych.

lipiec 2024 187 g, 6.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2640 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4000 mAh, USB-C

Smartfon dostępny jest w różnych kolorach: szarym, żółtym, niebieskim i miętowym, a także w unikalnych wersjach kolorystycznych – antracytowej, białej i brzoskwiniowej, dostępnych tylko na samsung.com. A tak wyglądają ceny:

5199 zł za wariant 12/256 GB,

za wariant 12/256 GB, 5749 zł za wariant 12/512 GB.

Galaxy Watch7 – osobisty trener na nadgarstku

Samsung Galaxy Watch7 to zaawansowany smartwatch, który pomaga w monitorowaniu zdrowia i motywuje do prowadzenia zdrowszego trybu życia. Urządzenie rejestruje ponad 100 różnych treningów i analizuje skład ciała, monitoruje tętno oraz przeprowadza pomiary EKG i ciśnienia krwi. Dzięki ulepszonemu czujnikowi BioActive, użytkownik otrzymuje dokładne dane na temat swojego zdrowia. Smartwatch wyposażono w potężny SoC 3 nm oraz system GPS o podwójnej częstotliwości, co ma zapewnić precyzyjne śledzenie lokalizacji.

Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach: 40 mm (kolory zielony i kremowy) oraz 44 mm (kolory zielony i srebrny), w wersji z łącznością LTE lub bez. Ceny są takie:

1349 zł za wariant 40 mm Bluetooth,

za wariant 40 mm Bluetooth, 1549 zł za wariant 40 mm LTE,

za wariant 40 mm LTE, 1449 zł za wariant 44 mm Bluetooth,

za wariant 44 mm Bluetooth, 1649 zł za wariant 44 mm LTE.

Galaxy Watch Ultra – ekstremalna trwałość i funkcjonalność

Samsung Galaxy Watch Ultra to najbardziej zaawansowany smartwatch koreańskiego producenta, oferujący wysoką wytrzymałość dzięki obudowie z tytanu i wodoszczelności do 10 atmosfer. Oferuje monitorowanie triatlonu, precyzyjny pomiar mocy FTP i spersonalizowane strefy tętna, a także działanie w ekstremalnych warunkach wysokościowych. Nowe funkcje, takie jak tryb nocny i bateria o żywotności do 100 godzin, mają sprawić, że urządzenie będzie idealne dla najbardziej wymagających użytkowników.

Zegarek dostępny jest w rozmiarze 47 mm, w kolorach tytanowym szarym, tytanowym białym i tytanowym srebrnym. Cena wynosi 2899 zł.

Kup nowego "składaka" i odbierz zegarek w prezencie

Z okazji rynkowego debiutu, Samsung przygotował specjalną promocję dla miłośników swoich produktów. Kupując składany smartfon Galaxy Z Fold6 lub Galaxy Z Flip6 w okresie od 24 lipca do 11 sierpnia 2024 roku i spełniając warunki zawarte w regulaminie promocji (np. zakup u jednego z wskazanych partnerów Samsunga), można otrzymać w prezencie zegarek Galaxy Watch6 LTE. Warto się pospieszyć, ponieważ w puli jest tylko:

350 czarnych zegarków Galaxy Watch6 44 mm LTE,

czarnych zegarków Galaxy Watch6 44 mm LTE, 550 złotych zegarków Galaxy Watch6 40 mm LTE,

złotych zegarków Galaxy Watch6 40 mm LTE, 100 srebrnych zegarków Galaxy Watch6 44 mm LTE.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie promocji.

Zobacz: Samsung kokietuje kobiety, ubrał flagowca na różowo. Do mnie nie trafia

Zobacz: Galaxy Z Flip6 od środka. Samsung dał mu większą baterię

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza i Lech Okoń / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung