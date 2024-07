Galaxy Z Flip6 od środka. Samsung dał mu większą baterię

Samsung Galaxy Z Flip6 przynosi ważne usprawnienia w porównaniu do modelu sprzed roku. Lepszy aparat, większa bateria i zaawansowany system chłodzenia to tylko niektóre z nowości. A tak to wszystko wygląda po otwarciu obudowy.

Samsung Galaxy Z Flip6 to jeden z najnowszych składanych smartfonów koreańskiego producenta, który przynosi szereg istotnych ulepszeń w porównaniu do swojego poprzednika, modelu Galaxy Z Flip5. Nowe urządzenie wyróżnia się nie tylko lepszym aparatem, ale również znaczącymi zmianami w baterii oraz systemie chłodzenia.

lipiec 2024 187 g, 6.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2640 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4000 mAh, USB-C

Główny aparat fotograficzny w smartfonie Galaxy Z Flip6 korzysta z matrycy światłoczułej o rozdzielczości 50 Mpix, co stanowi duży upgrade w porównaniu z 12 Mpix w Galaxy Z Flip5. Powinno to pozwolić użytkownikom na robienie jeszcze wyraźniejszych i bardziej szczegółowych zdjęć. Z kolei akumulator (a w zasadzie dwa akumulatory) ma pojemność 4000 mAh (2780 mAh + 1130 mAh). W "Piątce" było 3700 mAh (2700 mAh + 1000 mAh). Oznacza to, że nowy "składak" powinien dłużej wytrzymać z dala od ładowarki.

Kolejną istotną nowością jest dodanie komory parowej do systemu chłodzenia układu SoC. Jest ona większa niż ta stosowana w modelu Galaxy S24 Ultra, co ma poprawić wydajność podczas intensywnego użytkowania. Mimo to, testy wykazały, że urządzenia typu Flip nadal mają trudności z utrzymaniem stabilnej wydajności pod dużym obciążeniem, niezależnie od obecności komory parowej.

Co ciekawe, Samsung Galaxy Z Flip6 otrzymał wyższą ocenę naprawialności w porównaniu do Galaxy Z Flip5. Wpływ na to miała łatwiejsza wymiana ekranów, mimo dodania ochrony przed pyłami, co jest częścią certyfikacji IP48.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PBKreviews / YouTube, GSMArena