Samsung Galaxy A32 5G i A71 4G dostają Androida 12 z One UI 4.1

Kolejne dwa smartfony Samsunga dostały aktualizację oprogramowania. Nakładka One UI 4.1 na podstawie Androida 12 trafiła do Samsunga Galaxy A71 4G oraz Samsunga Galaxy A32 5G.

Bardzo ciężko znaleźć smartfon z czystym Androidem, który nie byłby smartfonem z serii Google Pixel. Z programu Android One wycofał się Xiaomi, potem zostały tylko Motorola i Nokia. Teraz bez mniej lub bardziej rozbudowanych nakładek de facto funkcjonuje tylko Nokia.

Samsung aktualizuje Galaxy A32 5G i A71 4G do One UI 4.1 z Androidem 12

One UI to jedna z lepiej ocenianych nakładek producentów. Samsung teraz wydal aktualizację One UI 4.1 z Androidem 12 dla dwóch kolejnych smartfonów. Są to Samsung Galaxy A32 5G oraz Samsung Galaxy A71 4G. W przypadku pierwszego modelu aktualizacja rozpoczęła podbój świata od Tajlandii, w drugim m.in. od Polski.

Uaktualnienie w przypadku Samsunga Galaxy A32 5G ma numer kodowy A326BXXU4BVC8, natomiast w przypadku Samsunga Galaxy A71 4G ma numer A715FXXU8CVC3. Kwestią czasu jest też aktualizacja Samsunga Galaxy A32 w wersji 4G.

Tradycyjnie uaktualnienie rozprowadza się metodą OTA, ale niecierpliwi mogą pobrać je ze strony producenta i zaktualizować ręcznie.

