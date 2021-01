Redmi 9T pojawi się 8 stycznia

Należąca do Xiaomi marka Redmi zaprezentuje już za niecały tydzień swój kolejny telefon. Tym razem będzie to Redmi 9T.

Czym jest Redmi? Takim tańszym Xiaomi, które kocha cyfrę dziewięć. Ostatnio informowaliśmy, że marka wyda telefon Redmi Note 9T,który dołączy do niesamowicie licznej rodziny Note 9. Jakby tego było mało, okazuje się, że Chińczycy planują też smartfon Redmi 9T. W przypadku modelu Note 9T możemy się spodziewać MediaTeka Dimensity 800U, natomiast tutaj będzie to Snapdragon 662. Nadchodzący telefon będzie bowiem właściwie tym samym co Redmi 9 Power, który to z kolei powstał na podstawie Redmi Note 9 4G. Wszystko jest niesamowicie proste i logiczne, prawda?

Jednocześnie dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądał nowy telefon. Do jego premiery ma dojść już ósmego stycznia. Najprawdopodobniej użytkownicy otrzymają do dyspozycji wyświetlacz LCD o przekątnej 6,53 cala i ze standardową jasnością 400 nitów. Redmi 9 power miał tez dwie wersje różniące się pamięcią 4/64 i 4/128. Aparat główny miał cztery sensory - 48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu był jeden z 8 Mpix. Akumulator miał wtedy pojemność 6000 mAh.

