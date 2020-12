Pojawia się Redmi 9 Power

Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, dzisiaj oficjalnie na rynku model Redmi 9 Power. To nieco zmieniona wersja Redmi Note 9 4G, który pojawił się w zeszłym miesiącu w Chinach.

Chiński Xiaomi ma w swoim arsenale takie marki jak Black Shark i Redmi. Jedna z nich skierowana jest na segment gamingowy, druga z kolei walczy o ten najbardziej budżetowy sektor. Tym razem zobaczyliśmy kolejny model tej drugiej z nich. Nie jest to jednak urządzenie całkowicie nowe. Redmi 9 Power, który zadebiutował dzisiaj w Indiach to po prostu zagraniczna wersja Redmi Note 9 4G. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji wyświetlacz LCD o przekątnej 6,53 cala i ze standardową jasnością 400 nitów. Format obrazu wynosi 19,5:9. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 662.

Towarzyszą mu 4 GB RAM i 64/128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator.... no cóż, sama nazwa sugeruje, że pojemność musi być spora jak na budżetowy model. Klienci otrzymają zatem akumulator o pojemności 6000 mAh. Wedle zapowiedzi ma on starczyć na trzy lata użytkowania. Smartfon obsługuje ładowarkę 22,5 W. Aparat główny jest poczwórny i ma następujące sensory: 48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu jest miejsce dla samotnego sensora 8 Mpix. Urządzenie kosztuje 10999 rupii w wersji 4/64 i 11999 rupii w wersji 4/128. To odpowiednio: ok. 540 złotych i 590 złotych.

Źródło tekstu: gizmochina, wł