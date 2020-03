Realme wejdzie do Polski 2 kwietnia. Które modele trafią do sklepów?

Zapowiadana od dłuższego czasu premiera Realme w Polsce nastąpi za niecały tydzień, 2 kwietnia. Poznaliśmy też listę modeli, które zadebiutują na naszym rynku.

Na temat premiery Realme w Polsce pojawiało się już kilka informacji, nie zawsze ze sobą w pełni spójnych. Start tej marki w Polsce zapowiadał między innymi x-kom, a jednocześnie swoje plany ujawnił dystrybutor NTT System, wciąż jednak brakowało konkretów. Teraz wiemy już coś więcej, bo o premierze Realme w Polsce poinformowała agencja zajmująca się obsługą marki w naszym kraju.

Zobacz: Smartfony Realme w Polsce od kwietnia. W dystrybucji NTT System i sklepach x-kom

Zobacz: Realme 6 i 6 Pro oficjalnie. Są tanie, ale bardzo „Pro”

Za jej pośrednictwem Realme ogłasza oficjalne wejście do Polski i jednocześnie premierę jednego z najbardziej oczekiwanych smartfonów firmy, czyli modelu Realme 6. Całość wydarzy się podczas wideokonferencji, która odbędzie się 2 kwietnia. Nowe modele zaprezentuje Maciej Wernicki, brand manager Realme w Polsce. Oprócz Realme 6, na polskim rynku pojawią się również modele Realme 6i oraz Realme C3. Ci, którzy liczyli na dostępność nieco bardziej zaawansowanych modeli, jak chociażby Realme 6 Pro, zapewne będą rozczarowani.

Zobacz: Realme X50 Pro 5G oficjalnie zadebiutował. Wchodzi do sprzedaży w Europie!

Realme 6, Realme 6i, Realme C3 – co to za smartfony?

Realme 6 miał swoją premierę w marcu, więc jest to najgorętsza nowość marki. Smartfon wyposażony jest w 6,5-calowy ekran Ultra Smooth Full HD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Wyświetlacz jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3. Interesującą cechą tego modelu jest poczwórny aparat, składający się z głównego aparatu 64 Mpix z matrycą Samsung GW1, któremu towarzyszy aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° oraz dwa aparaty 2 Mpix - makro i czarno-biały portretowy.

Sercem Realme 6 jest układ MediaTek Helio G90T, który wspiera od 4 do 8 GB pamięci RAM. Wewnętrzna ma 64 lub 128 GB. Energię do pracy zapewnia bateria 4300 mAh z szybkim ładowaniem 30 W.

Zobacz: Realme Band: nowa, sportowa opaska doczekała się (przed)premiery. Czy będzie w Polsce?

Drugi model, Realme 6i, to również tegoroczna nowość marki, z nieco niższej półki. 6,5-calowy ekran ma rozdzielczość HD+, a sercem tego modelu jest układ Mediatek Helio G80. Pamięci RAM może być 3 albo 4 GB, a wewnętrznej – 64 lub 128 GB. Poczwórny aparat to połączenie matryc 48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Interesująca jest bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 18 W.

Do Polski zawita również Realme C3, który został wyposażony w baterię 5000 mAh, 6,52-calowy ekran HD + i układ MediaTek Helio G70 wspierany przez od 2 do 4 GB pamięci RAM. Podwójny aparat to połączenie matryc 12 Mpix i 2 Mpix. Producent przekonuje, że Realme C3 ma szansę stać się prawdziwym hitem sprzedaży segmentu budżetowego.

Wideokonferencję z premiery smarfonów Realme będzie można obejrzeć 2 kwietnia (start o godzinie 10.00) na kanałach Facebook oraz YouTube.

Zobacz: Realme C3 oficjalnie debiutuje

Zobacz: Realme szykuje się podbój rynku: zapowiada 20 produktów, rozwiązania AIoT i jest coraz bliżej Polski