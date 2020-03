Realme 6 i 6 Pro oficjalnie. Są tanie, ale bardzo „Pro”

Realme 6 i Realme 6 Pro zostały oficjalnie pokazane światu. To modele klasy „pro” – mają pro-ekrany, pro-aparaty i pro-ładowanie z mocą 30 W.

Realme już wczrśniej zdradziło, czego możemy się spodziewać po nowych modelach. W materiałach promocyjnych padały wzmianki o ekranach 90 Hz FHD+ (2400 x 1080), ładowaniu 30 W i poczwórnych aparatach 64 MPix z obiektywem szerokokątnym, ultraszerokokątnym, tele (zoom 20x) i makro.

Realme 6 i Realme 6 Pro – specyfikacja

Realme 6 nie jest następcą Realme 5. Możliwościami bliżej mu do następcy Realme 5 Pro. Analogicznie Realme 6 Pro to spadkobierca Realme X.

Realme 6 został wyposażony w sensory Samsung GW1 Tetracel o przekątnej 1/72 cala i rozdzielczości 68 MPix. Dodatkowe moduły to 2-megapikselowy makro, 2-megapikselowy portretowy i 8-megapikselowy ultraszerokokątny, który wspomaga także stabilizację przy nagrywaniu filmów. Aparat do selfie znalazł się w otworze w ekranie. Wzornictwo Realme 6 nawiązuje do komety – do jej szybkości i piękna.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony w bardzo wygodnym miejscu – na włączniku po prawej stronie ekranu. To świetne rozwiązanie dla praworęcznych. Przekątna ekranu mierzy 6,5 cala.

Ładowanie z mocą 60 W naładuje akumulator o pojemności 4300 mAh do pełna w godzinę. Realme gwarantuje, że smartfon nie będzie się nagrzewać powyżej 42°C, więc będzie można grać w czasie ładowania. Sercem Realme 6 jest SoC MediaTek Helio G90T z 4, 6 lub 8 GB RAM-u. Ceny to między 12 999 , 13 999 i 15 999 rupii, zależnie od pamięci. Sprzedaż ruszy 11 marca.

Realme 6 Pro nawiązuje do błyskawicy. Jego ekran ma przekątną 6,6 cala. W otworku znalazł się podwójny aparat do selfie z matrycą Sony IMX471 i szerokokątnym (112°) obiektywem f/2,1.

Aparat główny także składa się z czterech modułów: 8-megapikselowy ultraszerokokątny, 64-megapikselowy główny, 12-megapikselowy z teleobiektywem 2x i zoomem hybrydowym 20x oraz makro, którym można robić zdjęcia z odległości 4 cm.

Realme 6 Pro to pierwszy smartfon na rynku z układem Snapdragon 720G – wykonanym w procesie 8 nm następcy Snapdragona 675. Akumulator o pojemności 4300 mAh można naładować do pełna w godzinę. Ciekawym dodatkiem jest głośnik z certyfikatem Dolby Atmos.

Oba modele są odporne na zachlapanie, a ekrany chroni Gorilla Glass 5. Smartfony działają pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką Realme UI. Ceny Realme 6 Pro to 16 999, 17 999 i 18 999 rupii, zależnie od ilości pamięci (6 lub 8 GB RAM-u, od 64 GB na dane).

Realme Band – pierwsza opaska Realme

Podczas prezentacji smartfonów zobaczyliśmy także nową opaskę spotową Realme Band – pierwsze tego typu urządzenie w ofercie Realme. Bardzo interesująco zapowiada się jej ładowanie – nie wymaga nawet kabla! Opaskę można po prostu włożyć do portu USB-A w komputerze lub ładowarce sieciowej. Wtyczka kryje się pod bransoletą. Że też nikt wcześniej o tym nie pomyślał.

Opaska ma kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 0,96 cala i obsługuje 9 trybów sportowych – w tym kochany w Indiach krykiet. Opaska kosztuje tylko 1499 rupii i będzie dostępna na całym świecie.

W kwestii gadżetów elektronicznych Realme dopiero się rozkręca. Indyjska marka ma ambicję stworzyć spójny ekosystem dla rozrywki cyfrowej i zdrowia.

Myślę, że warto śledzić poczynania indyjskiego producenta smartfonów. Popularność marki Realme błyskawicznie rośnie. W rankingu wzrostu to obecnie 7. producent smartfonów świata. W 2019 roku liczba dostaw na rynku globalnym wzrosła o 453 proc. To świetna wiadomość dla indyjskiej gospodarki – Realme stworzyło tam ponad 7,5 tys. miejsc pracy i ponad połowa wykorzystywanych materiałów i części pochodzi od rodzimych dostawców.

Premiera odbyła się zgodnie z planem na zadaszonym stadionie Indiry Ghandi w New Delhi, ale bez udziału publiczności. Zainteresowani mogli oglądać ją online. Zapis znajdziecie na YouTubie.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł.