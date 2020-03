Realme wejdzie do Polski 18 marca! Zadebiutuje nowa seria smartfonów

Pisaliśmy o tym już kilkukrotnie, a teraz możemy obwieścić z całą pewnością: marka Realme oficjalnie zadebiutuje na polskim rynku. Firma zapowiedziała premierę nowych smartfonów i ujawniła jej datę.

Zobacz: Realme X50 Pro 5G oficjalnie zadebiutował. Wchodzi do sprzedaży w Europie!

Zobacz: Realme X2 Pro ze Snapdragonem 855+, ekranem 90 Hz i ładowaniem SuperVOOC 50W zadebiutował w Europie. Można go zamówić do Polski

Wielka premiera marki Realme w Polsce ma się odbyć 18 marca 2020 (środa) w Warszawie. Agencja PR, która od niedawna obsługę tę markę w Polsce, rozesłała już zapowiedzi tego wydarzenia, chociaż jego szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Wiemy, że zostaną zaprezentowane nowe smartfony, ale które konkretnie modele – tego możemy się w tej chwili tylko domyślać.

Realme – co to za marka?

Realme to chińska marka, którą można określić jako „Redmi w wersji Oppo”. Początkowo była to po prostu submarka Oppo, która jednak w 2018 roku zaczęła działać na własny rachunek, pozostając cały czas w tej samej grupie, co Oppo, czyli firmie BBK Electronics.

Zobacz: Realme 6 i 6 Pro z aparatem 64 Mpix zobaczymy w marcu, razem ze smart opaską

Produkty Realme to przede wszystkim smartfony ze średniej i niższej półki, ale firma ma też od niedawna w swoim portfolio model znacznie wyższej klasy – Realme X50 Pro 5G. Czy ten smartfon pojawi się w Polsce podczas premiery? Na to w tej chwili trudno liczyć, jednak nie można tego też wykluczyć. Bardziej prawdopodobne są jednak starsze modele jak Realme X2 Pro czy też seria najnowszych, dopiero zapowiadanych średniopółkowców Realme 6 i 6 Pro (to sugeruje poniekąd informacja agencji PR). Atutem wszystkich smartfonów Realme są konkrecyjne ceny, miejmy nadzieję, że w Polsce zanadto nie wzrosną.

Sprzedaż smartfonów Realme w trzecim kwartale 2019 r. przekroczyła 10 milionów egzemplarzy, co uplasowało firmę na 7. miejscu na świecie. Produkty dostępne są na 25 rynków, takich jak Chiny, Indie, Azja Południowo-Wschodnia, Europa, Rosja i Afryka.

Realme zamierza też rozwijać się w kierunku produktów lifestylowych – takich jak nowa opaska Realme Band – a także urządzeń IoT i multimedialnych. Całość zapowiada się bardzo ciekawie i może wnieść na nasz rynek powiew świeżości.

Zobacz: Realme Band: nowa, sportowa opaska doczekała się (przed)premiery. Czy będzie w Polsce?

Zobacz: Realme szykuje się podbój rynku: zapowiada 20 produktów, rozwiązania AIoT i jest coraz bliżej Polski