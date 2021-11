realme Pad wchodzi do sprzedaży w świetnej promocji na start

Firma realme wprowadziła do sprzedaży w Polsce swój pierwszy tablet – realme Pad. Na początek producent proponuje model Wi-Fi w wariancie pojemnościowym 4/64 GB i całkiem atrakcyjnej cenie. Później do sklepów trafi też wersja z modemem LTE.

realme Pad Wi-Fi z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej dostępny jest od dziś w mikołajkowej promocji, w specjalnej cenie 899 złotych. Za taką kwotę będzie można kupić sprzęt do 6 grudnia. Później zdrożeje do 999 zł, co wciąż jest przystępną ceną.

realme Pad 4/64 GB (WiFi) dostępny jest w sieciach z elektroniką: Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom. Można go również kupić w oficjalnych internetowych sklepach marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

realme Pad – kto może się nim zainteresować?

Nowy sprzęt realme może zainteresować osoby, które poszukują dobrze wykonanego tabletu z ładnym ekranem, dostępnego za przystępną cenę. Urządzenie przyciąga wzrok elegancką, aluminiową obudową o grubości zaledwie 6,9 mm. Tablet waży 440 g, można go więc bez problemu trzymać jedną ręką.

Ekran IPS o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości WUXGA+ (2000 x 1200 pikseli) oraz cztery głośniki z dźwiękiem Dolby Atmos sprawiają, że będzie to dobra propozycja dla entuzjastów mobilnego kina. Producent przekonuje także, że tablet sprawdzi się do grania.

Sercem realme Pada jest chipset MediaTek Helio G80 z grafiką Mali-G52 MC2 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzną 64 lub 128 GB można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Model z modemem LTE pozwala nie tylko na korzystanie z mobilnego internetu, ale działa także jako telefon.

realme Pad ma też dwa aparaty 8 Mpix – z przodu i z tyłu. Obydwa pozwalają na nagrywanie wideo Full HD w 30 kl./s, a przedni szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 105 stopni sprawdzi się podczas wideokonferencji czy do nauki zdalnej. Podwójny mikrofon oferuje tryb redukcji szumów.

Akumulator o pojemności 7100 mAh zapewni cały dzień pracy, na przykład pozwoli na oglądanie wideo przez 12 godzin. Tablet można szybko podładować z mocą 18 W, ma też ładowanie zwrotne. Wszystkim zarządza Android 11.

Wersja pojemnościowa 6/128 GB wyposażona dodatkowo w modem LTE trafi do Polski w późniejszym terminie i będzie kosztować 1399 złotych.

