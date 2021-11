Realme GT 2 Pro – wygląd i specyfikacja

Realme pracuje nad flagowym smartfonem GT 2 Pro. Właśnie ujawniony możliwy wygląd nadchodzącego urządzenia oraz jego kluczowe dane techniczne.

Realme GT 2 Pro to nowy, flagowy smartfon tej marki, który powinien niedługo ujrzeć światło dzienne w oficjalny sposób. Producent zapowiada, że będzie to sprzęt oferujące najwyższej jakości wrażenia w zakresie wydajności, wzornictwa i aparatów fotograficznych dla młodszych odbiorców. Jeśli o wygląd chodzi, to na renderach Realme GT 2 Pro (powyżej) wyraźnie widać inspirację smartfonem Nexus 6P z 2015 roku. Widać też, że jest to sprzęt klasy premium.

Wystający z tyłu moduł fotograficzny składa się z czterech aparatów. Główny ma mieć matrycę o rozdzielczości 50 Mpix i obiektyw GR. Pozostałe aparaty to jednostka ultraszerokokątna 50 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix. Sam tylny panel może być wykonany z ceramiki, natomiast płaska ramka jest metalowa. Na prawym boku widać przycisk zasilania, natomiast przyciski głośności prawdopodobnie znajdziemy po lewej stronie urządzenia. Czytnika linii papilarnych powinniśmy szukać z przodu, pod ekranem. Ten element nie został ujawniony na renderach, ale można się spodziewać, że w wyświetlaczu OLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości WQHD+ będzie otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix. Obraz na ekranie będzie mógł być odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Wewnątrz obudowy ma pracować chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez maksymalnie 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Urządzenie pozwoli korzystać z sieci 5G, a wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh będzie można bardzo szybko naładować z mocą do 125 W. Nad całością będzie czuwać Android 12 z interfejsem Realme UI 3.0.

Cena smartfonu Realme GT 2 Pro może wynieść około 799 dolarów (3326 zł) za wariant podstawowy.

Wszystkie podane powyżej informacje do czasu oficjalnej premiery smartfonu należy traktować jako plotkę.

