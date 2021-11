Huawei Watch GT 2 i Watch GT 2e dostają funkcję instalacji aplikacji

Huawei zapowiadał to już na początku roku, teraz wchodzi w kolejny etap realizacji obietnicy. Zegarki Huawei Watch GT 2 i Watch 2e będą bardziej smart i otrzymują możliwość instalacji zewnętrznych aplikacji. Na razie testowo.

Najnowsze smartwatche z serii Huawei Watch 3 i Huawei Watch GT 3, pracujące pod kontrolą zegarkowego HarmonyOS pozwalają na instalowanie z AppGallery dodatkowych aplikacji zewnętrznych twórców.

Tego brakowało w zegarkach starszej generacji z LiteOS, ale na początku roku Huawei obiecał to zmienić. Dodał już tę funkcję w modelu Huawei Watch GT 2 Pro, gdzie zewnętrzne apki można instalować poprzez aplikację na smartfon Huawei Zdrowie.

Teraz podobna funkcja pojawia się w prostszych modelach Huawei Watch GT 2 i Watch GT 2e. Producent już rozsyła aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla:

Huawei Watch GT 2 42 mm – firmware 11.0.14.57,

– firmware 11.0.14.57, Huawei Watch GT 2 46 mm – firmware 11.0.14.77/78,

– firmware 11.0.14.77/78, Huawei Watch GT 2e – firmware 11.0.14.25.

Niestety, posiadacze tych modeli nie mają jeszcze po co zaglądać, czy nadeszła nowa aktualizacja. Rozszerzenie dla Watcha GT 2 i Watcha GT 2e dostępne jest na razie w fazie zamkniętych testów beta dla użytkowników w Chinach. Podobnie jednak jak było w przypadku zegarka Watch GT 2 Pro, z czasem to rozwiązanie trafi do wszystkich posiadaczy tych zegarków na całym świecie.

Poza funkcją instalowania dodatkowych aplikacji Huawei rozbudował także możliwość sprawdzania danych o pracy serca bezpośrednio z zegarka.

Watch GT 2e, standardowa tarcza tętna

Obsługa zewnętrznych aplikacji w kolejnych smartwatchach Huawei to na pewno dobra wiadomość, jednak entuzjazm maleje, gdy się zajrzy do katalogu dostępnych apek,. Nawet w najnowszych modelach jak Watch GT 3 jest ich niewiele, a ich przydatność nie zawsze jest oczywista.

