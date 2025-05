Ten 55-calowy telewizor od TCL kupisz dziś w naprawdę atrakcyjnej cenie

Porządny telewizor to sprzęt, który przydaje się nie tylko zimą, ale także i w ciepłe dni. Pozwala on na wieczorne seanse filmowe, czy też gamingowe sesje kiedy za oknem żar leje się z nieba. Jaki jednak kupić, aby nadawał się do wszystkiego, a jednocześnie nie kosztował fortuny? Na przykład TCL 55V6B , który dziś może być Wasz za jedyne 1599 zł .

TCL 55V6B

Jest to 55-calowy ekran o rozdzielczości 4K. Oferuje on wsparcie dla HDR, dzięki czemu oglądanie na nim nagrań w tej technologii będzie czystą przyjemnością. Graczy natomiast ucieszy obecność HDMI 2.1, ALLM, które przekłada się na niskie opóźnienia w przetwarzaniu sygnału z konsol. Nie brakuje tu także Google TV, które daje dostęp do szerokiej gamy usług VOD, w tym YouTube, oraz licznych aplikacji na ekosystem Google. A wszystko to za jedyne 1599 zł.