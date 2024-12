Realme z nowym pogromcą średniaków. W Polsce byłby hitem

Realme Neo7 zadebiutował oficjalnie. To świetnie zapowiadający się smartfon ze średniej półki, który łączy niezłą specyfikację z sensownymi cenami.

Zgodnie z zapowiedziami, zadebiutował Realme Neo7. Smartfon wcześniej pojawiał się też w przeciekach jako Realme GT Neo7, co by wskazywało na przynależność do popularnej serii GT. Ostatecznie jednak urządzenie wkracza do sprzedaży z krótszą nazwą.

Realme Neo7: prawie niczego mu nie brakuje

Realme Neo7 dostępny jest w trzech kolorach: czarnym Meteorite Black, białym Starship i niebanalnym ciemnoniebieskim Submarine. Obudowa telefonu zapewnia wysoką odporność na pył i wodę, zgodnie z normami IP68 oraz IP69. Zniesie więc zanurzenia, jak i działanie strumienia gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Producent zastosował też dodatkowe wzmocnienia na upadki, obiecując wytrzymałość zwiększoną o 160% w porównaniu do poprzednich rozwiązań.

Front Realme Neo7 wypełnia ekran OLED 8T LTPO BOE S2 o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości 2780 x 1264, z odświeżaniem 1-120 Hz i jasnością sięgającą 6000 nitów. Producent obiecuje pełne, 100-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Zewnętrzną ochronę zapewnia szkło Crystal Armor Glass.

Pod maską Realme Neo7 pracuje szybki układ Dimensity 9300+ (4 nm, GPU Immortalis-G720), wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Pamięć wewnętrzna UFS 4.0 jest dostępna w trzech opcjach: 256 i 512 GB, a nawet 1 TB. O wydajność użytkownicy nie powinni się więc martwić, a Realme Neo7 będzie dorównywał mocą zeszłorocznym flagowcom z układem Snapdragon 8 Gen 3. Kulturę pracy zwiększa układ chłodzenia z potężną komorą 7700 mm2.

Realme Neo7 zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, za lokalizację odpowiada pięciosystemowy odbiornik GNSS. W specyfikacji znajdziemy także ekranowy czytnik linii papilarnych, emiter podczerwieni oraz głośniki stereo. Nie ma jednak wyjścia audio 3,5 mm.

Nieco skromniej przedstawia się sekcja fotograficzna. Realme Neo7 ma dwa aparaty z tyłu obudowy: główny 50 Mpix (Sony IMX882, f/1.88, OIS) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2.2). Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,45).

Niewątpliwą zaletą tego modelu jest akumulator o pojemności aż 7000 mAh z lądowaniem o mocy 80 W. Realme obiecuje trzy dni pracy w standardowym trybie zastosowań. Wszystkim zarządza Android 15 z Realme UI 6.

Ceny i dostępność

Realme Neo7 wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie jego ceny zapowiadają się niezwykle interesująco. Najtańszy model 12 + 256 GB kosztuje tylko 2199 juanów, czyli około 1230 zł. Topowy wariant 16 GB + 1 TB oznacza z kolei wydatek 3299 juanów, czyli niecałych 1850 zł.

Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy telefon wejdzie do globalnej sprzedaży. Gdyby trafił do Polski, jego ceny byłyby oczywiście odczuwalnie wyższe, niemniej nawet i wtedy Realme Neo7 mógłby stać się prawdziwym pogromcą średniaków z segmentu ok. 2 tys. zł.

