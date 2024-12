Realme GT8 Pro ma zmienić rynek swoją baterią

Realme szykuje nowy flagowiec z naprawdę wielkim akumulatorem. Będzie on miał pojemność aż 8000 mAh. Niestety, będziemy musieli trochę na niego poczekać.

Nowy flagowiec Realme ledwo co zadebiutował w Polsce. Klienci między Odrą a Bugiem mają czas do 15 grudnia na zakup telefonu w naprawdę ciekawej promocji. Nowy telefon nie przestał jeszcze pachnieć nowością, a już dostajemy informacje o kolejnej generacji. Wygląda na to, że naprawdę będzie na co czekać.

Nowy flagowiec Realme z naprawdę wielkim akumulatorem

Ostatnio informowaliśmy, że Oppo szykuje telefon z akumulatorem o pojemności 7000 mAh. Wygląda na to, że Realme postanowił być jeszcze lepszy od swojego większego i starszego brata. Znany specjalista od przecieków z chińskiego Weibo, czyli Digital Chat Station pisze, że furorę zrobi Realme GT8 Pro. Realme ma bowiem pracować nad telefonami z baterią 7000 mAh i szybkim ładowaniem 120 W, modelem z akumulatorem 7500 mAh i 100 W oraz 8000 mAh i 80 W. Ten trzeci pokona kolejną psychologiczną granicę.

Niestety musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Ledwo co pojawił się Realme GT7 Pro. Na następcę poczekamy następny rok. Realme zadbał jednak, żebyśmy mieli na co czekać.

