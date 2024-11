Realme GT 7 Pro w genialnej promocji na start. Masz czas do 15 grudnia

Realme GT 7 Pro w końcu doczekał się premiery w Polsce. Zapowiadany od tygodni smartfon wkracza na nasz rynek jako pierwszy flagowiec z układem Snapdragon 8 Elite, a na dodatek w świetnej promocji na start.

Dalsza część tekstu pod wideo

Realme GT 7 Pro oficjalnie zawitał do Polski. Świetnie wyglądający i bardzo dobrze wyposażony flagowiec dostępny będzie w cenach nieco wyższych, niż spekulowano, ale na start jest fantastyczna promocja z bardzo dużą obniżką.





Od dziś do 15 grudnia, Realme GT 7 Pro dostępny będzie w specjalnej ofercie na start sprzedaży:

Realme GT 7 Pro 12 + 512 GB w cenie 3999 zł ,

, Realme GT 7 Pro 12 + 256 GB w cenie 3699 zł.

Dodatkowo w promocji na start do zakupionego Realme GT 7 Pro użytkownik otrzyma ładowarkę 120 W gratis.

Realme GT 7 Pro w wersji 12 + 512 GB w specjalnej ofercie jest dostępny w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, na Allegro oraz realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play, T-Mobile oraz Plus.

Realme GT 7 Pro 12 + 256 GB w specjalnej ofercie dostępny jest w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.



Warto rozważyć kupno tego modelu w czasie promocji, bo później ceny niestety znacznie wzrosną. Od 16 grudnia za Realme GT 7 Pro trzeba będzie zapłacić:

Realme GT 7 Pro 12 + 512 GB – 4799 zł ,

, Realme GT 7 Pro 12 + 256 GB – 4499 zł.

Realme GT 7 Pro – jakie ma zalety?

Realme GT 7 Pro przyciąga wzrok ciekawym wzornictwem inspirowanym planetą Mars – do wyboru jest efektowny wariant pomarańczowy oraz również bardzo ciekawie wyglądający na żywo wariant szary. Nowość wyróżnia się odporną obudową o wytrzymałości IP69, 6,78-calowym ekranem Samsung Eco² OLED o rozdzielczości 1.5K i rekordowym poziomie jasności 6500 nitów, topowym układem Snapdragon 8 Elite, a także pojemnym akumulatorem 6500 mAh z ładowaniem 120 W (ok. 35 minut do 100%).

Realme GT 7 Pro ma się też czym pochwalić w dziedzinie fotografii. Z tyłu obudowy znajdziemy trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX906, f/1,8, OIS), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) oraz aparat 50 Mpix (Sony IMX882) z peryskopowym teleobiektywem (f/2,65), który zapewnia zoom optyczny 3x i maksymalny nawet 120 x. Fotografowanie w trudnych sytuacjach, np. z zoomem powyżej 60x wspiera sztuczna inteligencja i funkcja AI Telephoto Ultra Clarity.

Sztuczna inteligencja napędza także kilka innych, ciekawych funkcji Realme GT 7 Pro. Szkicownik AI umożliwia przekształcanie szkiców w szczegółowe obrazy, a także dodawanie do zdjęć ręcznych rysunków i przekształcanie ich na realistycznie części obrazu.

Wśród funkcji wspierających fotografowanie jest także funkcja AI Motion Deblur, pozwalająca wyostrzyć niewyraźne zdjęcia. Na graczy czeka ulepszenie AI Game Super Resolution, nie zabrakło funkcji Zakreśl, by wyszukać firmy Google.

Wszystkim zarządza najnowszy Android 15 z interfejsem Realme UI 6.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)