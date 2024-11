Oppo Find X8 Pro w Polsce. Wielki powrót foto flagowca

W miesiąc po premierze w Chinach na globalne rynki wkracza seria Oppo Find X8. Do Europy, w tym do Polski, wchodzi wyżej pozycjonowany model Oppo Find X8 Pro o świetnych możliwościach fotograficznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oppo Find X8 i Find X8 Pro ruszyły na podbój świata. Nas bardziej interesuje ten drugi model, przeznaczony wyłącznie na rynki europejskie, w tym polski. To wielki powrót fotograficznego flagowca Oppo po kilku latach nieobecności serii Find X.

Oppo Find X8 Pro: wydajny flagowiec AI

Oppo Find X8 Pro to flagowiec premium, którego obudowa, wykonana ze szkła i aluminium, zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP68 i IP69. Telefon wytrzyma zanurzenie na głębokości do 1,5 m na pół godziny, a nawet wystawienie na mocny strumień cieczy o temperaturze do 80 stopni C.

Mimo rozbudowanego systemu obiektywów smartfon pozostaje smukły na tle innych flagowców – ma grubość 8,2 mm. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: czarna (Space Black) i biała (Pearl White) – ten drugi w każdym egzemplarzu ma nieco inny wzór, w efekcie nie ma dwóch modeli o takim samym wykończeniu.

Find X8 Pro wyposażony został w ekran Infinite View Display, czyli matrycę AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczość 2780 x 1264, odświeżaniu 1-120 Hz i jasności do 1600 nitów (standardowo) i 4500 nitów (w trybie HDR). Wyświetlacz obsługuje technologię ProXDR i zapewnia wsparcie dla standardu Ultra HDR. Ekran jest lekko zaokrąglony na wszystkich czterech krawędziach, a otaczające go ramki mają zaledwie 1,9 mm grubości. Dzięki rozwiązaniu Splash Touch z wyświetlacza bez problemu skorzystamy w deszczu lub kiedy nasze dłonie są mokre.

Silnikiem napędowym Oppo Find X8 Pro jest układ Dimensity 9400 (3 nm, GPU Immortalis-G925), czyli flagowa jednostka MediaTeka konkurująca ze Snapdragonem 8 Elite. Wysoką kulturę pracy ma zapewnić system chłodzenia, wykorzystujący wysokowydajną komorę parową, warstwę grafitu i żel przewodzący ciepło. W oferowanym w Polsce wariancie Oppo Find X8 Pro ma ponadto 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB pamięci masowej UFS 4.0.

Cztery aparaty 50 Mpix

Oppo Find X8 Pro został wyposażony w aż cztery aparaty z matrycami o rozdzielczości 50 Mpix, tworzące system Hasselblad Master Camera.

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji: główny aparat 23 mm (Sony LYT808, f/1.6, OIS), szerokokątny 15 mm (ISOCELL JN5, 1/2.75”, f/2.0 + AF, 120 stopni), aparat z peryskopowym teleobiektywem 73 mm (Sony LYT-600, 1/1.95”, f/2,6, OIS, zoom 3x) oraz drugi z peryskopowym teleobiektywem 135 mm (Sony IMX858, 1/2.51”, f/4.3, OIS), zapewniający zoom optyczny 6x oraz cyfrowy do 120x. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix.

Ulepszenia firmy Hasselblad to między innymi zaawansowany tryb portretowy wykorzystujący optyczną ogniskową 135 mm, stwarzający możliwość tworzenia dynamicznych zdjęć ludzi i zwierząt.

Uzupełnieniem optycznych zoomów jest Teleskopowy Zoom AI, który przy 60-krotnym przybliżeniu aktywuje zaawansowane algorytmy AI do poprawy jakości zdjęć i ich szczegółowości.

Oppo Find X8 Pro został również wyposażony w funkcję Lightning Snap, która rejestruje serię zdjęć z prędkością do siedmiu klatek na sekundę przy długim naciśnięciu spustu migawki, bez utraty jakości obrazu. Każda klatka wygląda jak osobne zdjęcie statyczne, w pełni wykorzystując funkcję Oppo HyperTone Image Engine.

Zarówno tylne aparaty, jak i przedni, nagrywają wideo Dolby Vision HDR w rozdzielczości do 4K przy 60 klatkach na sekundę, w tym z aparatu przedniego, co czyni telefon świetnym narzędziem dla twórców. Dzięki funkcji Livephoto, filmy, robione za pomocą Find X8 Pro będą zawsze wysokiej jakości.

LinkBoost dopala komunikację

Wśród licznych funkcji sztucznej inteligencji w Find X8 Pro znalazło się rozwiązanie AI LinkBoost, zapewniającą stabilne i wysokiej jakości połączenia. Zadba o to również 20 wbudowanych anten. W słabych warunkach sieciowych, takich jak winda czy piwnica, AI LinkBoost zwiększa przepustowość przesyłu i odbioru danych nawet o 50%. Ponadto dzięki trzem antenom Wi-Fi opóźnienia na telefonie będą niższe nawet o ponad 40%. Z kolei dzięki AI LinkBoost wideo, nagrane w zatłoczonych miejscach, może być wysłane nawet 79% szybciej.

Oppo Find X8 Pro wyposażony jest w akumulator 5910 mAh z ładowaniem 80 W SUPERVOOC przewodowym oraz 50 W bezprzewodowym AIRVOOC. Wszystkim zarządza system ColorOS 15 na bazie Androida 15. Producent obiecuje 5 lat aktualizacji systemu i 6 lat poprawek bezpieczeństwa.

Dostępność OPPO Find X8 Pro w Polsce

Flagowy Oppo Find X8 Pro będzie dostępny w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych Oppo za 5499 zł w konfiguracji 16 + 512 GB. Dodatkowo Oppo przygotowało premierową okazję. W ofercie specjalnej od 5 do 24 grudnia producent proponuje 300 zł zwrotu, pakiet gwarancyjny oraz w bonusie słuchawki Oppo Enco X3i.

Zobacz: Realme GT 7 Pro w Polsce. Premiera już za tydzień

Zobacz: Oppo Find X8 Ultra nadejdzie w 2025. To dopiero będzie rakieta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo