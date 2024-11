Debiutuje RedMagic 10 Pro. To nowy król gamingu

Nubia wprowadza na chiński rynek swoje najnowsze smartfony dla graczy, modele RedMagic 10 Pro i RedMagic 10 Pro+. To połączenie bardzo wysokiej mocy obliczeniowej z atrakcyjnym wyglądem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Chinach swoją premierę miały smartfony RedMagic 10 Pro oraz RedMagic 10 Pro+. To gamingowe modele o wymiarach 163,42 x 76,14 x 8,9 mm i masie 229 g. Oba urządzenia zostały wyposażone w 6,85-calowy wyświetlacz OLED BOE Q9 o rozdzielczości 1216 x 2688 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz i świecić ze szczytową jasnością na poziomie 2000 nitów. Ekran otoczony jest bardzo wąskimi ramkami i zajmuje, według danych producenta, 95,3% powierzchni przedniego panelu. Jego jednolitej powierzchni nie zakłóca żaden otwór czy wcięcie, ponieważ obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (OmniVision OV16A1Q) został ukryty pod powierzchnią panelu OLED. Pod dolną częścią ekranu z kolei znalazł się czytnik linii papilarnych.

Kolejne aparaty fotograficzne są z tyłu. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix (OmniVision OV50E40, f/1.88, OIS) i do towarzystwa ma 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (OmniVision OV50D, f/2.2) oraz 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro (OmniVision OV02F10).

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który współpracuje z 12, 16 lub 24 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Za działanie tego zestawu z najwyższą wydajnością odpowiada między innymi specjalny układ chłodzący z wentylatorem, który jednak sprawia, że możemy zapomnieć o odporności na wodę.

RedMagic 10 Pro i RedMagic 10 Pro+ pozwalają na korzystanie z sieci 5G, oferują również łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej GPS (L1/L5)+ GLONASS, a także złącza USB-C i Jack 3,5 mm.

Najnowsze gamingowe smartfony marki RedMagic są zasilane akumulatorem o pojemności 7050 mAh z szybkim ładowaniem 120 W (Pro) lub 6500 mAh z szybkim ładowaniem 80 W (Pro+). Nad całością czuwa system Android 15 z interfejsem RedMagic AI OS 10.0.

Dostępność i cena

Smartfony RedMagic 10 Pro i RedMagic 10 Pro+ można już zamawiać w Chinach, a ich regularna sprzedaż ruszy tam 18 listopada 2024 roku. Międzynarodowa premiera nowych urządzeń ma się odbyć 3 grudnia tego roku. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych: Dark Knight ("zwykła" i przezroczysta), White Knight i Silver Deuterium (przezroczysta).

Ceny w Państwie Środka wyglądają tak:

RedMagic 10 Pro: Dark/White Knight 12/256 GB – 4999 juanów (2842 zł), Transparent Silver Deuterium / Dark Knight 12/256 GB – 5299 juanów (3013 zł), Dark/White Knight 12/512 GB – 5499 juanów (3127 zł), Transparent Silver Deuterium / Dark Knight 12/512 GB – 5799 juanów (3298 zł),

RedMagic 10 Pro+: Dark/White Knight 16/512 GB – 5999 juanów (3412 zł), Transparent Silver Deuterium / Dark Knight 16/512 GB – 6299 juanów (3582 zł), Dark Knight 24 GB / 1 TB – 7499 juanów (4265 zł).



