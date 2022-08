Realme 9i 5G. Poznaliśmy datę premiery

Co prawda, Realme 9i swoją premierę miało już na początku roku, lecz tym razem mówimy o wersji zaopatrzonej w moduł 5G. Często, przy takim zabiegu, jedyną różnicą w modelach jest wyłącznie 5G, lecz tym razem może być inaczej. Realme 9i 5G najprawdopodobniej będzie miał nieco inny design niż podstawowa wersja urządzenia.

Realme India udostępniło na Twitterze post, z którego dowiadujemy się o przyszłej dacie premiery Realme 9i 5G. Ta ma się odbyć już 18 sierpnia, lecz smartfon będzie początkowo dostępny tylko w Indiach i na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się w innych krajach. Producent ujawnia też, że urządzenie będzie sterowane układem MediaTek Dimensity 810. Nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, bo jest to dość powszechny wybór producentów przy tańszych modelach z 5G.

Get ready to add the perfect shine to your lives with the looks and trendsetting features of the latest #realme9i5G.



Witnesss #The5GRockstar at 11:30 AM, on 18th August!



Know more: https://t.co/yWtj6TsLRv pic.twitter.com/aJhJmdTstE