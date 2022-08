Redmi K50s Pro - smartfon Xiaomi pojawił się w AnTuTu

Premiera fotograficznego smartfona Xiaomi zbliża się wielkimi krokami. Redmi K50s pojawił się już w bazie danych AnTuTu, a jego wyniki są zadowalające. Szykuje się kolejny hit od Chińczyków?

Xiaomi szykuje się do premiery urządzenia z niesamowitymi predyspozycjami fotograficznymi. Specyfikacja Redmi K50s Pro wyciekła już jakiś czas temu, więc urządzenie to kryje przed nami niewiele tajemnic. Głównym jego atutem będzie aparat z obiektywem o rozdzielczości 200 Mpix. Będzie to zatem jedna z technologii Samsunga.

Redmi K50s Pro w AnTuTu

Urządzenie pojawiło się już w bazie danych benchmarka AnTuTu, gdzie osiągnęło wynik 1120691, czyli podobny co inne smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Wynik jest sumą surowej wydajności w czterech kluczowych obszarach - CPU (261.363), GPU (489.064), memory (193.133) oraz UX (177.131).

Już wcześniej pojawiło się trochę informacji o samym wyświetlaczu. Wiadomo już, że będzie to najprawdopodobniej OLED o rozmiarze 6,67 cala ze wsparcie HDR10+ i odświeżaniem ekranu 120 Hz. Urządzenie pojawi się w różnych konfiguracjach z pamięcią RAM 8 lub 12 GB i pamięcią wbudowaną 128 lub 256 GB. W przypadku baterii będziemy mieli do czynienia akumulatorem o pojemności 5000 mAh i ładowaniem do 120 W.

Redmi K50s Pro to najprawdopodobniej nazwa na chiński rynek. Globalnie urządzenie powinno wyjść pod nazwą Xiaomi 12T Pro. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery urządzenia.

