Problemy iPhone'a 12 mini to też problem Samsunga

O tym, że model iPhone 12 mini nie okazał się sukcesem sprzedażowym już pisaliśmy. Okazuje się jednak, że nie jest to problem wyłącznie dla Apple'a, ale także dla Samsunga.

Największym sukcesem sprzedażowym z serii iPhone 12 są klasyczny iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. Nieco poniżej oczekiwań sprzedaje się model Pro Max, natomiast zdecydowanie poniżej oczekiwań jest model 12 Mini. Jego niezbyt dobre wyniki nie są jednak wyłącznie zmartwieniem amerykańskiego producenta, ale także koreańskiego Samsunga. To właśnie firma z Seulu jest bowiem dostawcą paneli OLED. Co prawda Apple dzieli swoje zamówienia na Samsunga, LG oraz BOE, ale to Samsung jest jedynym dostawcą wyświetlaczy dla iPhone'a 12 mini.

Apple zmniejszając produkcję tych smartfonów potrzebuje jednocześnie mniej wyświetlaczy. Producenci innych części nie mają takiego problemu - Apple po prostu używa ich do produkcji innych smartfonów. Samsung już jednak dwa razy karał w ciągu ostatnich dwóch lat Apple'a za zmniejszenie zamówień wbrew wcześniejszej umowie. Nie dzieje się tak bowiem pierwszy raz. Sprzedaż wyświetlaczy OLED przez Samsunga spadła o 9% w styczniu. Obecnie koreańska firma jest największym graczem w branży wyświetlaczy OLED. Na dalszych miejscach są BOE oraz Tianma.

Źródło tekstu: thelec.net