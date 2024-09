Pixel 9 Pro XL ma fajną nową funkcję, ale przyprawi Cię o ból głowy

Google Pixel 9 Pro XL oferuje szybsze ładowanie niż poprzednicy. Istnieje jednak pewien haczyk, który sprawi, że zapewnienie najwyższej mocy ładowania będzie trudne. Jest też światełko w tunelu, ale sprawa jest dosyć specyficzna, o czym bije na alarm portal Android Authority.

Istny zawrót głowy z wyborem ładowarki

Google Pixel 8 Pro XL zapewniał ładowanie 30 W, podczas gdy jego następca Pixel 9 Pro XL podbija tę wartość do 37 W. Na papierze brzmi to fajnie i zachęcająco, ale w praktyce stoi istne pole minowe przed każdym z użytkowników, aby osiągnąć takie ładowanie.



Co ciekawe, nie zrobimy tego dotychczasowymi ładowarkami dla telefonów z serii Pixel, a nawet jeśli posiadamy ładowarkę 45 W dla Samsung Galaxy S24 Ultra. Konwencjonalna wiedza w kwestii doboru ładowarek będzie tutaj zawodna.



Dlaczego? Wszystko wynika z tego, że Pixel 9 Pro XL, który nadal obsługuje technologię USB Power Delivery PPS ma bardzo konkretny wymóg: 18V przy 2A, aby osiągnąć najszybsze ładowanie. Co ciekawe, większość innych ładowarek, nawet te o większej mocy (np. 45 W) wymaga zapewnienia znacznie mniejszego woltażu na poziomie 9-10 V.



W teorii Google potrzebujemy ładowarki z 18V/2A przez USB PD PPS, ale w praktyce okazuje się, że bardzo trudno znaleźć techniczne parametry ładowarek z takim stopniem szczegółowości informacji. W karcie produktu na stronie Google mamy jedynie mglistą informację o ładowarce Google USB-C 45 W i nic więcej.



Na domiar złego, informacja w systemie Android o "szybkim ładowaniu" wcale nam nie mówi, czy telefon ładuje się tak szybko, jak mógłby. Jak się okazuje po testach portalu Android Authority Pixel 9 Pro XL ładuje się tak samo szybko jak Pixel 8 Pro XL z 30 W. Dzieje się tak dlatego, że telefon ładuje szybciej do progu 50 i 75%, a potem obniża moc ładowania w ostatecznej fazie tego procesu.



Z przetestowanych przez Android Authority akcesoriów, pełne ładowanie 37 W dla Google Pixel 9 Pro XL zapewniają jedynie: ładowarki Google 45W USB-C, Ugreen Nexode Pro 100W i Satechi 165w USB-C 4 Port.



Również w przypadku doboru odpowiedniego powerbanka sytuacja z ładowaniem Google Pixel 9 Pro XL będzie utrudniona. Redaktor Robert Triggs z Android Authority nie był w stanie zidentyfikować żadnego dostępnego powerbanka, który zapewniałby Pixelowi 9 Pro XL ładowanie o najwyższej mocy.

Zobacz: Google Pixel 9 Pro XL – inteligentny fotosmartfon z niedosytem mocy (test)

Zobacz: Google ma nowe flagowce. Oto Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Android Authority