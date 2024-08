Google ma nowe flagowce. Oto Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL

Google wprowadza na rynek nowe flagowe modele smartfonów: Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL. Oba urządzenia wyposażone są w najnowszy układ Google Tensor G4, który zapewnia najwyższą wydajność i obsługę zaawansowanych funkcji AI.

Najnowsze flagowce firmy Google, smartfony Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL, wyróżniają się eleganckim, nowoczesnym designem. Ich smukła konstrukcja z jedwabistym, matowym szkłem z tyłu i polerowanymi metalowymi bokami sprawia, że urządzenia te są nie tylko estetyczne, ale także wygodne w codziennym użytkowaniu. Model Pro został wyposazony w ekran o przekątnej 6,3 cala, natomiast na użytkowników modelu Pixel 9 Pro XL czeka panel OLED o przekątnej 6,8 cala i nieco wyższej rozdzielczości. Dzięki temu, że Google zdecydował się wypuścić dwa modele Pro, można dopasować urządzenie do swoich indywidualnych preferencji. Nie każdy lubi "patelnie" w kieszeni. Ekrany Super Actua, zastosowane w obu modelach, oferują doskonałą jasność i ostrość obrazu, dzięki czemu są czytelne w każdych warunkach oświetleniowych.

Innowacje i zaawansowane funkcje aparatu

Sercem modeli Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL jest układ Tensor G4, stworzony we współpracy z Google DeepMind. Układ ten został zoptymalizowany pod kątem najnowszych modeli AI, co ma zapewnić płynne działanie aplikacji oraz zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Modele te wyposażone są również w 16 GB pamięci RAM, co dodatkowo zwiększa ich wydajność. Miejsca na dane jest tu od 128 GB aż do 1 TB.

Aparaty w Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL zostały znacznie ulepszone w porównaniu do poprzednich modeli. Przednia jednostka ma teraz rozdzielczość 42 Mpix (było 10,5 Mpix) i umożliwia robienie niezwykle ostrych zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu. Z kolei z tyłu znajdziemy arsenał złożony z głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix, któremu towarzyszą aparat ultraszerokokątny 48 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy, również o rozdzielczości 48 Mpix. Ten ostatni oferuje 5-krotny zoom optyczny oraz pozwala na nagrywanie filmów z 20-krotnym zoomem w wysokiej rozdzielczości. Czyni to Pixele 9 Pro idealnymi do rejestrowania wyjątkowych momentów z naszego życia.

Funkcje oparte na AI i bezpieczeństwo

Google Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL oferują szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Gemini Live, który umożliwia płynne i naturalne interakcje z asystentem AI. Dzięki funkcji Dodaj mnie, użytkownicy mogą robić zdjęcia grupowe, na których znajdą się wszyscy, w tym fotograf, bez potrzeby korzystania ze statywu. Dodatkowo, funkcja Satelitarne połączenie alarmowe pozwala na kontakt ze służbami ratunkowymi nawet w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej. Funkcja ta na początku będzie dostępna tylko w USA.

sierpień 2024 199 g, 8.5 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix + 42 Mpix 6.3" - OLED (1280 x 2856 px, 497 ppi) Google Tensor G4 Android v.14.0 4700 mAh, USB-C

sierpień 2024 221 g, 8.5 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix + 42 Mpix 6.8" - OLED (1344 x 2992 px, 482 ppi) Google Tensor G4 Android v.14.0 5060 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Model Pixel 9 Pro XL można już zamawiać w przedsprzedaży. Smartfon będzie dostępny w polskiej wersji językowej sklepu Google Store oraz u partnerów giganta, Play i Media Expert, od 22 sierpnia 2024 roku. Mniejszy Pixel 9 Pro trafi na sklepowe półki wraz z resztą nowych urządzeń firmy Google we wrześniu tego roku.

Jeśli chodzi o ceny, te w Polsce wyglądają tak:

Pixel 9 Pro: 128 GB – 4949 zł , 256 GB – 5349 zł , 512 GB – 5949 zł , 1 TB – 7349 zł ,

Pixel 9 Pro XL: 128 GB – 5349 zł , 256 GB – 5749 zł , 512 GB – 6349 zł , 1 TB – 7549 zł .



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google