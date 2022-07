Snapdragon W5 Gen 1. Poznaliśmy pierwszego smartwatcha z tym chipem

Wczoraj został zaprezentowany nowy chipset do zegarków. Qualcomm oferuje ponad połowę dłuższą pracę baterii i wyższą wydajność niż dotychczas. Już teraz wiemy, który smartwatch skorzysta z niego jako pierwszy.

Qualcomm, największy producent procesorów do urządzeń mobilnych, właśnie zaprezentował nowe chipsety do smartwatchy. Snapdragon W5 Gen 1 został stworzony w litografii 4 nm. Dla porównania, jego poprzednik Wear 4100 korzysta z technologii 12 nm. Już samo to daje wskazówkę, jak dużego przeskoku jesteśmy świadkami. Chipset korzysta z konfiguracji czterech rdzeni Cortex-A53 o taktowaniu 1,7 GHz i pojedynczego koprocesora Cortex-M55 oraz AON. Za procesy graficzne odpowiada Adreno 720.

Oppo Watch 3 będzie pierwszym smartwatchem z W5 Gen 1?

Ledwo układ został zaprezentowany, a już poznaliśmy pierwszego smartwatcha, który zostanie w niego wyposażony. Wszystko wskazuje na to, że chipset zadebiutuje wraz z Oppo Watch 3, który swoją premierę będzie miał już w sierpniu.

Według zapewnień producenta, inteligentne zegarki z układem Wear W5 Gen 1 i Wear W5+ Gen 1 będą cechować się dużo większą energooszczędnością, która pozwoli na aż o 50% dłuższy czas pracy baterii. Oppo już wcześniej zapowiadało, że nadchodząca seria będzie miała znacznie lepsze osiągi w kwestii pracy baterii i już wiemy, co producent miał na myśli.

Nie tylko Oppo szykuje się do wypuszczenia zegarków z układem Snapdragon W5 Gen 1. Już teraz wiemy, że kolejnym smartwatchem, który z niego skorzysta będzie najnowszy TicWatch. Według zapowiedzi Mobvoi, TicWatch Pro 4 będzie pierwszym zegarkiem działającym na układzie W5+ Gen 1.

