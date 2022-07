Samsung odgrzewa kotleta. nadchodzi Galaxy Tab A7 (2022)

Na rynku są już tablety Galaxy Tab A8, ale wkrótce Samsung ma wprowadzić na rynek odświeżoną wersję modelu Galaxy Tab A7.

Samsung ma wkrótce wprowadzić na rynek tablet Galaxy Tab A7 (2022). Ma to być odświeżona wersja urządzenia z 2020 roku, która dzieli z oryginałem niektóre elementy, w tym 10,4-calowy wyświetlacz o 2000 x 1200 pikseli, aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu oraz akumulator o pojemności 7040 mAh. Podobny ma być również zewnętrzny wygląd nowego urządzenia.

Według nieoficjalnych doniesień, odświeżona wersja tabletu Samsunga ma być napędzana układem Unisoc T618, wykonanym w technologii 12 nm TSMC FinFET, zastępując Snapdragona 662 z oryginału. Nowy SoC ma dwa rdzenie Cortex-A75 o częstotliwości do 2 GHz oraz sześć rdzeni Cortex-A55, również do 2 GHz. Jest tu też układ graficzny Mali G52 MP2 oraz, opcjonalnie, łączność LTE. Do tego 3 GB RAM-u i

Galaxy Tab A7 (2022) – cena

Źródło przecieków na temat nadchodzącego tabletu Galaxy Tab A7 (2022) sugeruje, że cena tego urządzenia wyniesie 199 euro (957 zł). Dla porównania, model z 2020 roku możemy kupić w Polsce w cenie od 1199 zł. Urządzenie weszło do Polski z ceną 1029 zł w przypadku wersji Wi-Fi oraz 1299 w wariancie LTE.

Źródło zdjęć: Lukmanazis / Shutterstock.com, /LEAKS

Źródło tekstu: GSMArena