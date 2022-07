Galaxy Enhance-X – Samsung zaprzęga AI do edycji zdjęć

Samsung wydał nową aplikację do edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, by było to możliwe za pomocą jednego kliknięcia. Narzędzie Galaxy Enhance-X jest dostępne w Galaxy Store, również w języku polskim.

W sklepie Galaxy Store pojawiła się nowa firmy Samsung, służąca do edycji zdjęć. Galaxy Enhance-X wykorzystuje techniki oparte na sztucznej inteligencji (AI), by zaoferować funkcje do poprawiania zdjęć, dostępne za pomocą jednego kliknięcia.

Liczba dostępnych funkcji nie jest duża. Są to takie opcje, jak:

HDR,

Rozjaśnij,

Napraw rozmycie,

Wyostrz,

Usuń prążki mory,

Usuń odbicie,

Twarz,

Tryb portretowy.

Każda z nich działa dzięki pojedynczemu kliknięciu, a w niektórych możliwe jest stopniowanie efektu (na przykład przy rozjaśnianiu zdjęcia). Możemy też w pełni zaufać sztucznej inteligencji i kliknąć jeden raz, by automatycznie poprawić zdjęcie, bez zastanawiania się, której z dostępnych opcji użyć.

Po edycji zdjęcie możemy zapisać w oryginalnej rozdzielczości, ale jest też możliwość jej zwiększenia. W zależności od wielkości oryginału, można je powiększyć 2, 3 lub nawet 4 razy. Aplikacja nie obsługuje zdjęć o bardzo wysokiej rozdzielczości. Na przykład próba wczytania takiego o rozdzielczości 108 Mpix kończy się pokazaniem komunikatu: Obraz jest zbyt duży.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority, wł.