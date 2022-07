Zrób taki film, że wszystkim opadnie szczęka. Złoto z Google Play #93

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. Jeśli w czasie wakacji chcesz nagrać spektakularne filmy, zadbaj też o dobry montaż i efekty. To łatwiejsze, niż Ci się wydaje.

Świetne Reelsy, TikToki i Insta Stories są w zasięgu ręki, nawet jeśli nie jesteś ekspertem w zakresie montażu wideo i efektów specjalnych. Poniższe aplikacje pomogą Ci łatwo przyciąć klipy i złożyć z nich miłe dla oka filmy, gotowe do publikacji w mediach społecznościowych. Świetną relację z wakacji przygotujesz w kilka minut!

Zdjęcia Google – I tak ją masz, więc sprawdź, co możesz zrobić

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja Zdjęcia Google z wiatraczkiem w ikonie jest zainstalowana na większości telefonów z Androidem. Choć w nazwie ma „zdjęcia”, ma też narzędzia do obrabiania filmów. Przede wszystkim warto skorzystać ze stabilizacji, która może uratować średnio udane ujęcia. Ponadto są tu narzędzia do przycinania klipów do wybranej długości i zmiany kadru. Możesz nawet zmienić perspektywę, by film wyglądał jak kręcony z boku – wszystko zależy od Twojej inwencji.

W aplikacji Zdjęcia Google jest też zestaw narzędzi do korekty kolorów, niemal identyczne, jak te dostępne dla zdjęć. Jeśli zaś wolisz szybko osiągnąć jakiś efekt, skorzystaj z jednego z filtrów. Google zadbał o to, by było z czego wybierać. Na koniec możesz też narysować coś na filmie lub zaznaczyć zakreślaczem. Gotowy film zostanie zapisany jako nowy plik i jeśli korzystasz z synchronizacji z chmurą Google, trafi również tam. Ponadto możesz wyeksportować pojedynczą klatkę filmu jako zdjęcie.

Ogromną zaletą jest tu cena aplikacji – jak większość aplikacji Google, jest dostępna za darmo i nie ma żadnych reklam.

GoPro Quik – Łatwo i szybko zrobisz interesujący film

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

GoPro Quik to aplikacja stworzona do montowania dynamicznych klipów z ujęć nagranych nie tylko kamerami GoPro, ale też telefonem. Musisz tylko wybrać kilka klipów, z których zostanie zmontowany Twój film oraz szablon, a Quik zrobi resztę. Aplikacja automatycznie wybiera co bardziej dynamiczne ujęcia i układa je w kolejności, a następnie łączy z muzyką. Jeśli na klipach zostanie wykryta mowa, muzyka zostanie wyciszona. Jest też możliwość automatycznego dopasowania cięć do rytmu utworu muzycznego. Oczywiście można dokonać ręcznych poprawek, ale moim zdaniem automat sprawdza się bardzo dobrze. Gdy chodzi o automatyczne montowanie wideo, to moje ulubione narzędzie.

Quik ma sporo szablonów i muzyki dostępnej za darmo. Daje też dostęp do „muralu”, gdzie możesz zebrać swoje najlepsze materiały, ale nie trzeba z niego korzystać. By montować filmy, nie trzeba zakładać konta Quik, ale oczywiście możesz to zrobić, by zachować swoje ustawienia w chmurze. Za dodatkową opłatą możesz też korzystać z kopii zapasowych filmów w chmurze bez limitu pojemności i rozmiaru nagrań.

Oczywiście Quik to także dodatkowe narzędzia do obsługi kamer GoPro.

Lightcut – Sztuczna inteligencja zrobi film za Ciebie

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Lightcut to aplikacja podobna do Quik – również pozwala wybrać szablon i automatycznie przygotuje dłuższy film ze wskazanych ujęć. Jest jednak nastawiona bardziej na filmy tematyczne – słodkie, retro, romantyczne, sportowe itp. Szablony zostały podzielone według przeznaczenia i często mają stosowne grafiki i animacje, a także podkład muzyczny w klimacie. Większość jest dostępna za darmo i ma warianty pionowe i poziome dla różnych platform społecznościowych.

Po wybraniu szablonu możesz oczywiście dopasować ręcznie wiele aspektów filmu. Sztuczna inteligencja dobrze dobiera atrakcyjne i dynamiczne ujęcia, ale jeśli nie stanie na wysokości zadania, możesz poprawić film ręcznie. Możesz zmieniać kolejność klipów, wybrać inne fragmenty, a także dopasować kolorystykę, dodać dużo efektów i napisów.

Jeśli nie czujesz się pewnie jako operator kamery, zajrzyj do sekcji z inspiracjami (Inspire Cam). Są tam przykładowe klipy, pokazujące, jak możesz przygotować profesjonalnie wyglądające ujęcia do swoich Stories/Reels/TikToków. LightCut jest dostępny za darmo i nie nakłada znaku wodnego na gotowy film.

MoArt: Video Story Maker – Perfekcyjne story na Twojego Insta

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalne zakupy. Pobierz za darmo z Google Play

MoArt Video Story Maker to intuicyjna aplikacja, przeznaczona do tworzenia krótkich filmów specjalnie dla mediów społecznościowych. Wystarczy, że wybierzesz format (czyli docelową platformę), efekt i wskażesz klip, a aplikacja zrobi resztę. Możesz też manipulować muzyką, dołożyć tekst czy emoji, a także nałożyć filtry na sam film. Właściwie do wszystkiego zostały tu przygotowane szablony – Ty tylko musisz wybrać, co Ci najbardziej pasuje, wykadrować i przyciąć klip.

Trzeba pamiętać, że MoArt nie jest aplikacją do montażu kilku klipów w dłuższy film. To raczej aplikacja do tworzenia krótkich, ale atrakcyjnych relacji. Większość szablonów jest dostępna za darmo, sporadycznie zostanie wyświetlona reklama. W płatnej wersji aplikacji nie ma reklam i masz dostęp do wszystkich szablonów, napisów i efektów.

Splice Video – Prawie jak profesjonalny program do montażu

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Splice Video został zbudowany na podstawie takiej samej filozofii jak profesjonalne programy do nieliniowej edycji wideo. Różnica jest w tym, że jest dostępny za darmo (z dodatkowymi zakupami) i można z niego korzystać nawet na średnio wydajnym telefonie. Korzystając ze Splice możesz stworzyć ciekawy film lub pokaz zdjęć, docinając, przyspieszając i zwalniając filmy wedle uznania. Każdy z nich możesz dopasować do proporcji wymaganych przez konkretną platformę społecznościową. Na koniec możesz dodać muzykę, napisy i efekty. Możesz nawet nakładać jeden klip na drugi, jakby były to warstwy.

Płatna wersja Splice daje dostęp do dodatkowych narzędzi do cięcia i łączenia klipów, które możesz znać z programów desktopowych do montażu. Spróbuj Splice Video, a przekonasz się, że montaż wideo nie musi być trudny ani czasochłonny.

