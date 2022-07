Krzyżówki i inne gry słowne na plażę. Złoto z Google Play #92

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. Jeśli w czasie wakacji masz zamiar leniuchować za parawanem, sprawdź koniecznie te gry.

W tym tygodniu wybrałam gry słowne, które z powodzeniem zastąpią krzyżówki na plaży i w podróży. Aplikacje te są moim zdaniem znacznie bardziej interesujące, niż „Jolki” od lat generowane na podstawie tej samej bazy haseł. W te wakacje spróbuj czegoś nowego, nie pożałujesz!

Literaki – Prawie jak Scrabble

Cena: 0 zł, niewielkie reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Literaki to polska gra, uderzająco podobna do znanej gry Scrabble. Tu również celem jest zebranie jak największej liczby punktów przez układanie jak najdłuższych słów i łapania premii punktowych. Jeśli nie znasz zasad Scrabbli, nie martw się – w aplikacji znajduje się czytelny tutorial.

Zagrać możesz z komputerem, ze znajomymi online lub z przeciwnikiem dobranym z rankingu. Partie mają ograniczony czas, poza tymi rozgrywanymi z komputerem – te możesz dokończyć, kiedy chcesz, co czyni z Literaków świetną grę także na krótkie posiedzenia. Warto dodać, że podczas grania możecie korzystać też z różnych słowników online. Do grania w literaki warto założyć sobie konto i spróbować sił w grach rankingowych.

Gra zawiera reklamy, ale nie będą one rozpraszać Cię podczas układania haseł na planszy.

Literalnie i Słownikowo – Polskie zgadywanki o niebanalnych zasadach

Cena: 0 zł, niewielkie reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Był taki moment, gdy polski internet rzucił się na grę Literalnie.fun, działającą na zasadach podobnych do amerykańskiego Wordly. Dziś w aplikacji Literalnie można zagrać w dwie bardzo interesujące gry słowne Literalnie i Słownikowo (oraz jedną grę online – Bombowo).

W Literalnie celem jest zgadnięcie słowa dnia w 6 krokach, a im mniej, tym lepiej. Wszystkie słowa mają 5 liter. Wpisz więc pierwsze, co Ci przyjdzie do głowy. Gra oznaczy litery, które występują w słowie na żółto (w wariancie dla daltonistów na niebiesko), a znajdujące się na prawidłowym miejscu – na zielono. Pod tym względem gra przypomina klasyka „Mastermind”. Raz wpisanego słowa nie można usunąć i codziennie masz tylko 6 prób na odgadnięcie słowa.

Słownikowo zaś to trening znajomości alfabetu. Tu również możesz odgadnąć jedno słowo dziennie, ale tu musisz je odnaleźć, korzystając ze słów znajdujących się wcześniej lub później w słowniku (jeśli programujesz, pomyśl o tym, jak o wyszukiwaniu binarnym, przy czym podział tablicy następuje na podstawie słowa, które wpiszesz).

SłowoMania – Ułóż literki w odpowiedniej kolejności

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

SłowoMania wykorzystuje mechanikę stworzoną dla grających jednym palcem – musisz przeciągnąć po literkach w odpowiedniej kolejności, by odgadnąć ukryte słowo. Odgadnięte zostanie umieszczone w krzyżówce na górze ekranu, co będzie stanowiło podpowiedź przy kolejnych słowach. Na pierwszych kilku poziomach będziesz otrzymywać także podpowiedzi jak w klasycznych krzyżówkach, potem przestaną być dostępne.

Grać można właściwie bez końca, a poziom trudności rośnie bardzo powoli. Przez to gra będzie odpowiednia także dla młodszych plażowiczów. Sporadycznie w aplikacji wyświetlane są reklamy oraz zachęty, by dokupić monety i wymienić je na dostępne ułatwienia.

Zobacz: Mapy Google to nie koniec świata. Znamy lepsze nawigacje

Zobacz: Olej thermomix! Są lepsze narzędzia do kuchni, i to za darmo

Zobacz: Twoje rośliny Ci podziękują. Przydatne aplikacje z Google Play #88

Łamacz słów – Czy znajdziesz je wszystkie?

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Łamacz słów łączy wykreślankę ze spadającymi klockami. Na każdej planszy znajduje się kilka ukrytych słów, luźno powiązanych tematycznie. Musisz je znaleźć i zaznaczyć, przeciągając po nich palcem. Przy tym musisz pamiętać, że słowo może być zapisane pionowo lub poziomo, także „od tyłu”. Oznaczone słowa znikną, a klocki z literkami spadną… i być może utworzą kolejne słowo, które musisz znaleźć.

Gra jest bardzo prosta, ale daje satysfakcję. Sporadycznie możesz zobaczyć reklamę, możesz też dokupić bonusowe narzędzia, które ułatwią granie, jak podpowiedzi i ponowne mieszanie literek. Co 10 poziomów dostaniesz też nową skórkę z animowaną grafiką, która będzie stanowić tło gry.

Krzyżówki po polsku – Klasyk gatunku na koniec

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Gogole Play

Nie można pisać o krzyżówkach i nie sięgnąć po krzyżówkę. Aplikacja Krzyżówki po polsku zawiera najbardziej klasyczne wydanie rozrywki słownej, ale ze sporym ułatwieniem – każde hasło można ułożyć tylko z dostępnych literek. Nie zmienia to faktu, że kolejne krzyżówki stanowią spore wyzwanie. Oczywiście zalecam granie bez pomocy Google'a.

Krzyżówki po polsku to zestaw 518 krzyżówek, składających się z kilku-kilkunastu słów. By dotrzeć do kolejnej planszy, trzeba rozwiązać odpowiednią liczbę krzyżówek poprzedzających. Jeśli utkniesz, możesz spróbować też krzyżówki generowanej przez komputer, która nie należy do zestawu w grze. Aplikacja wyświetla niewielkie reklamy, ale nie są one widoczne podczas rozwiązywania krzyżówek.

Zobacz: Masz Netflix lub Disney+? Bez tych narzędzi wiele tracisz

Zobacz: Gdzie jest burza? Czy będzie silny wiatr? Złoto z Google Play #90

Zobacz: Na grilla, na działkę i na weekend. Skarby z Google Play #87

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne