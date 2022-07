Rosjanie prezentują nowy telefon. Oto BQ 6868L Wide

Rosja wcale nie musi narzekać na całkowity brak nowej elektroniki. Oto nowy patriotyczny i rosyjski smartfon. Poznajcie BQ 6868L Wide.

Rosja ostatnio w świecie technologicznym musi radzić sobie z kolejnymi kłopotami. Nie zmienia to jednak faktu, że niektórzy producenci wyczuli swoją życiową okazję. Pisaliśmy o marce Thunderobot. Jednym z nich jest też BQ, który akurat nie ma tutaj zbyt wielkiego wyboru. To bowiem firma rosyjska.

Oto prawdziwie rosyjski smartfon

Firma ma w swojej ofercie smartfony, telewizory i artykuły gospodarstwa domowego. Teraz BQ wprowadził model BQ 6868L Wide. To model o dość skromnej specyfikacji. Sercem urządzenia jest bowiem układ Unisoc Tiger T310.

Dostępne są dwie wersje różniące się pamięcią. Jedna ma 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, druga natomiast 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Wyświetlacz LCD ma natomiast przekątną 6,8 cala. Aparat przedni jest (bez zaskoczenia) pojedynczy i ma 8 Mpix. Z tyłu jest również pojedynczy sensor 13 Mpix. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Systemem operacyjnym jest... Android 11.

Powiedzmy sobie szczerze - dzieło technologii to to nie jest. Ile trzeba za taki telefon zapłacić? W wypadku jednej wersji smartfonu 8000 rubli, a według drugiej - 8500 rubli. Według oficjalnego kursu to 636 i 675 złotych.

