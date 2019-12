OPPO Reno3 w AnTuTu wypada lepiej niż wersja Pro

Wczorajsza premiera smartfonów OPPO Reno3 i Reno3 Pro rozwiała wątpliwości dotyczące specyfikacji obydwu urządzeń, ale jednocześnie może budzić zastanowienie, który smartfon jest bardziej „Pro”. W AnTuTu lepiej zaprezentował się wariant podstawowy.

Nowe smartfony OPPO Reno3 różnią się ekranem, aparatami, konfiguracjami pamięci i przede wszystkim zastosowanym procesorem. Wersja podstawowa otrzymała MediaTeka Dimensity 1000L, natomiast model Pro - Snapdragona 765G. Zwolennicy układów Qualcomma, nieprzepadający za MediaTekiem, powiedzą, że to dobry wybór i prawidłowo odzwierciedlona w nazwach modeli zależność między producentami, ale jak się jednak okazuje, w AnTuTu lepiej wypada Dimensity 1000L.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Dimensity 1000L nie jest dokładnie tym samym, co układ Dimensity 1000. Ten drugi jest w stanie konkurować ze Snapdragonem 855+, osiągając w AnTuTu około 500 tys. punktów (480 tys. – 511 tys.), natomiast wersja oznaczona literą „L” to jego lżejsza wersja, stąd też osiągi są słabsze. Mimo to – wciąż nieco lepsze niż wyciąga Snapdragon 765G w OPPO Reno3 Pro.

OPPO Reno3 osiągnął w AnTuTu 8.1.8 wynik 337 660, gdy wersja Pro – 320 822. Różnica nie jest wielka, ale warto też zwrócić uwagę na składowe testu. Wersja podstawowa wyraźnie góruje w benchmarku CPU (126 692 vs 102 230), zauważalnie też w GPU. Niewielka różnica dotyczy pomiaru pamięci (czyli już nie tylko układu SoC), za to wersja Pro zdecydowanie więcej wykręciła w teście UX, czyli interfejsu użytkownika.

Niezależnie od wyników OPPO Reno3, należy też pamiętać, że wersja podstawowa zapewnia szybsze pobieranie w 5G – do 4,7 Gbps, gdy wariant Pro – tylko 3,7 Gbps.

Źródło tekstu: Master Lu, GizmoChina