MediaTek zapowiada nowy układ 5G: Dimensity 800

MediaTek zapowiedział dziś kolejny układ SoC z nowej serii Dimensity. Jego oficjalna premiera nastąpi jednak dopiero na początku przyszłego roku. Będzie to najprawdopodobniej jednostka wyposażona w modem 5G.

Na dzisiejszej konferencji tajwański producent procesorów MediaTek zapowiedział premierę nowego układu Dimensity 800. Żadne dane techniczne nie zostały jeszcze ujawnione, a na oficjalną prezentację trzeba będzie poczekać do pierwszego kwartału 2020 roku. W smartfonach procesor pojawi się dopiero w drugim kwartale.

Wiadomo jednak, że jak sugeruje zresztą oznaczenie tej jednostki, że ma to być młodszy i nieco słabszy brat potężnego układu Dimensity 1000, zaprezentowanego miesiąc temu. Jak sugerują chińskie źródła, nowy SoC również będzie układem ze zintegrowanym modemem 5G. Na swojej stronie producent przedstawia zresztą całą serię Dimensity jako rodzinę 5G.

Ujawniony w listopadzie Dimensity 1000 to jednostka w litografii 7 nm, wyposażona w modem 5G, który pozwoli na pobieranie danych z prędkością do 4,7 Gbps, a wysyłanie do 2,5 Gbps. Rdzenie CPU to połączenie architektury Cortex A77 i Cortex A55. Znając specyfikę układów MediaTeka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Dimensity 800 będzie wykorzystywał te same kluczowe podzespoły, chociaż nie w najlepszej możliwej konfiguracji.

MediaTek Dimensity 1000 wykręca w AnTuTu doskonały wynik 480 tys. punktów. Osiemsetka, nawet gdy okaże się słabsza, powinna jednak trzymać podobnie wysoki poziom. Wprowadzenie nowego SoC z nowej, bardziej wydajnej rodziny będzie dla MediaTeka kolejnym atutem, który pozwoli temu producentowi zdobyć poważną część rynku smartfonów 5G.

Źródło zdjęć: IT Home, MediaTek

Źródło tekstu: IT Home, GizmoChina